'나이트 크로우', 이용자와 직접 만난다…12월 첫 오프라인 행사 개최

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위메이드가 MMORPG '나이트 크로우' 이용자들과 직접 소통하는 첫 오프라인 행사를 연다. 게임을 즐기는 이용자들의 의견을 듣고 서비스 개선에 반영하기 위한 자리다.

위메이드는 매드엔진이 개발한 '나이트 크로우'의 이용자 초청 행사 '크루세이드 : 영웅들의 만찬'을 오는 12월 개최한다고 밝혔다.

참가를 원하는 연합의 연합장은 11월 1일까지 공식 홈페이지 고객센터 1대1 문의를 통해 신청서를 제출해야 한다. 위메이드는 신청 연합 가운데 11월 14일 열리는 시즌 9 세 번째 교황령 전투에 참가하는 연합 2곳을 선정한다. 연합별 최대 50명씩 총 100명이 초청 대상이다. 행사는 12월 12일부터 30일 사이 각 연합이 희망하는 일정과 지역에서 진행된다. 현장 참석자 전원에게는 특별 제작한 기념 굿즈를 제공한다.

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이번 행사는 이용자와 개발진이 직접 만나 의견을 나눈다는 점에서 의미가 있다. 특히 대규모 연합 간 경쟁이 핵심인 MMORPG의 특성상 핵심 이용자들의 경험과 요구를 파악하는 것은 장기적인 서비스 운영에도 중요한 요소다. 첫 행사에서 어떤 의견이 오가고 실제 게임 운영에 어떻게 반영될지가 관심사다.

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'나이트 크로우'의 최상위 이용자 경쟁 콘텐츠인 '크루세이드'는 전 서버 연합이 맞붙는 시즌제 영지 점령전이다. 2024년 4월 처음 도입된 이후 아홉 번째 시즌을 진행하고 있다. 시즌 9는 11월 15일까지 열리며, 매주 화요일과 토요일 전투가 펼쳐진다. 이용자들은 소형 백작령부터 중형 공작령, 대형 교황령까지 각 영지를 차지하기 위해 대규모 전투를 벌인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com