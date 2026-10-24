'블루 아카이브' 5주년 페스티벌, 1만2000명 초청…'키보토스 라이브'도 진행

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넥슨이 '블루 아카이브'의 글로벌 서비스 5주년을 맞아 대규모 오프라인 축제를 개최한다. 게임 속 세계관을 구현한 체험 공간부터 팬들의 2차 창작 부스, 향후 업데이트를 공개하는 라이브 방송까지 마련해 이용자와 함께 5주년을 기념한다.

넥슨은 오는 11월 7~8일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장 9홀에서 '블루 아카이브' 5주년 페스티벌을 개최한다고 밝혔다. 양일간 총 1만2000명의 이용자가 참여할 예정이다.

이번 행사에는 게임 플레이 기록을 기준으로 일반 입장보다 먼저 행사장에 들어갈 수 있는 패스트트랙 제도가 처음 도입된다. '총력전' 등급과 인연 랭크 등을 기준으로 오랜 기간 게임을 즐겨 온 이용자에게 별도의 입장 혜택을 제공한다.

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현장에는 게임 속 '총력전' 보스를 구현한 대형 조형물 포토존과 미니 게임존이 마련된다. 공식 굿즈 스토어 '샬레 스토어'와 함께 97개 팀의 팬 아티스트가 참여하는 2차 창작 부스 '키보토스 마켓'도 운영한다.

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메인 무대에서는 대표 OST를 밴드 라이브와 디제잉으로 선보이는 '사운드 아카이브'를 비롯해 코스프레 퍼포먼스, 퀴즈쇼, 개발 비화를 소개하는 '개발자 코멘터리' 등이 진행된다. 특히 행사 마지막 날인 8일에는 향후 업데이트 방향성을 공개하는 '5주년 키보토스 라이브'가 현장에서 실시간으로 진행될 예정이다.

김용하 '블루 아카이브' 총괄 PD는 5주년을 맞아 이용자들에게 감사의 뜻을 전하며, 이번 페스티벌에서 잊지 못할 추억을 만들기를 바란다고 밝혔다.

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'블루 아카이브'는 게임 자체의 인기에 더해 캐릭터와 음악을 중심으로 팬덤 문화를 형성해 온 작품이다. 이번 행사에서 97개 팀이 참여하는 2차 창작 부스와 음악 공연을 함께 선보이는 것은 이러한 팬덤의 특성을 반영한 것으로 풀이된다. 여기에 향후 업데이트를 공개하는 라이브 방송까지 더해지면서, 오프라인 축제와 게임의 다음 행보를 연결하는 자리가 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com