'탕탕특공대' 후속작 '탕탕에이스' 출시…로그라이크 비행 슈팅 도전

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글로벌 흥행작 '탕탕특공대'의 정식 후속작이 비행 슈팅 장르로 돌아왔다. 로그라이크 특유의 스킬 조합과 탄막 회피를 결합해 기존 액션 게임 이용자뿐 아니라 비행 슈팅 장르 팬까지 공략한다.

고릴라스튜디오는 신작 모바일게임 '탕탕에이스'를 구글플레이와 애플 앱스토어에 정식 출시했다고 23일 밝혔다. '궁수의 전설', '궁수의 전설 2', '카피바라 Go!' 등을 선보인 고릴라스튜디오가 개발한 작품이다.

'탕탕에이스'는 좀비 바이러스가 지상과 하늘을 뒤덮은 세계를 배경으로 한다. 고양이와 강아지, 여우, 곰 등 동물 파일럿들이 전투기에 올라 감염된 기계와 생물에 맞서 인류를 구하는 임무를 수행한다.

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게임은 정통 비행 슈팅의 탄막 회피와 보스전을 기반으로 로그라이크 방식의 스킬 선택과 성장 시스템을 결합했다. 세로 화면과 한 손 조작을 지원하며, 손가락을 떼면 전투 흐름이 느려져 복잡한 탄막을 피하기 쉽도록 했다. 자동 조준 기능도 지원한다. 한 판의 플레이 시간은 약 5~10분으로 짧게 구성했다.

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전투 중 레벨이 오를 때마다 세 가지 스킬 중 하나를 선택할 수 있으며, 스킬을 강화하고 전투 보급을 활용해 자신만의 빌드를 완성하는 방식이다. 11명의 동물 파일럿과 9종의 전투기를 비롯해 장비, 무기, 특성, 연구, 칩, 지원기 등 다양한 성장 요소도 갖췄다. 파일럿과 전투기마다 고유 스킬이 있어 조합에 따라 전투 방식이 달라진다.

출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 이용자는 출시 후 첫 7일 동안 게임 내 아이템과 재화를 무료로 받을 수 있다. 출시 3일 차부터 28일간 열리는 '기지 출항'에서는 전투기 '환영'과 파일럿 '불꼬리' 등을, 8일 차부터 10일간 진행되는 '별바다 낚시 시즌'에서는 전투기 '암야 칼날'과 파일럿 '설몽' 등을 획득할 수 있다. 상시 던전 '운석 폭격'도 제공한다. 메인 스테이지 12-10을 클리어하면 이용할 수 있으며, 운석 폭풍 속에서 운석을 파괴하고 골드를 얻는 방식이다.

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'탕탕에이스'는 기존 '탕탕특공대'의 성공 경험을 바탕으로 비행 슈팅이라는 새로운 전투 방식에 도전하는 작품이다. 한 손 조작과 짧은 플레이 시간은 모바일 환경에 적합한 요소지만, 장기적인 흥행을 위해서는 반복 전투에서 스킬 조합의 변화를 얼마나 체감할 수 있는지, 파일럿과 전투기 수집이 얼마나 다양한 전략으로 이어지는지가 중요할 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com