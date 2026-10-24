웹젠 ‘R2’, 정식 서비스 20주년 맞아 대규모 이벤트…신규 서버 ‘메모리아’ 오픈

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웹젠의 장수 온라인 MMORPG 'R2(Reign of Revolution)'가 정식 서비스 20주년을 맞아 대규모 이벤트와 업데이트로 이용자 확보에 나선다.

웹젠은 지난 22일 'R2'의 서비스 20주년을 기념하는 'R2SPECT FESTIVAL(리스펙트 페스티벌)'을 시작하고, 신규 이벤트 서버 '메모리아'를 오픈했다. 2006년 서비스를 시작한 'R2'는 국내 PC MMORPG 시장에서 20년간 명맥을 이어온 게임으로, 이번 행사는 기존 이용자에 대한 보상과 신규 및 복귀 이용자의 게임 진입을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

우선 오는 11월 12일까지 진행되는 '리스펙트 페스티벌'에선 몬스터 사냥과 누적 접속 시간 등에 따라 이벤트 티켓을 지급한다. 이를 각종 아이템으로 교환하거나 카오스포인트와 함께 사용해 스페셜 선물상자를 획득할 수 있다. 선물상자 교환시 추가로 지급되는 20주년 기념 주화는 전용 선물상자 등 다양한 보상으로 바꿀 수 있으며, 일정 수량 이상 모으면 귀걸이 파괴 복구 이벤트에도 참여할 수 있다.

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이벤트 기간 획득한 경험치만큼 추가 경험치를 제공하는 '경험치 플러스 이벤트'도 진행된다. 출석과 미션 달성에 따른 보상은 물론 캐릭터 성장을 돕는 각종 지원 이벤트도 마련했다.

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20주년을 기념한 업데이트도 적용했다. 'The New Journey'의 두 번째 업데이트 'BEYOND 20'을 통해 출석 시스템과 인벤토리 사용자 인터페이스를 개선했다. 퀘스트를 완료하면 누구나 획득할 수 있는 20주년 기념 변신과 변신 스킨도 선보였다.

신규 이벤트 서버 '메모리아'도 문을 열었다. 전용 이벤트와 혜택을 통해 새롭게 캐릭터를 육성할 수 있으며, 서버 운영 종료 후에는 일반 서버와 특화 서버로 캐릭터를 이전할 수 있다. 최초 접속과 레벨 달성 등 조건에 따라 주화 주머니를 지급하며, 텔레포트 조종반지를 획득할 수 있는 이벤트 퀘스트도 마련했다. 이와 함께 서버 및 클래스별 레벨 경쟁을 펼치는 '캐릭터 레벨업 레이스', 미션 달성 이벤트, 서버 최초 공성전 및 스팟전 점령 이벤트 등을 진행한다.

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이번 행사는 기존 이용자에게는 장기 서비스에 대한 보상을 제공하고, 신규 이용자에게는 이벤트 서버를 통해 게임에 진입할 기회를 마련했다는 점에서 의미가 있다. 장수 MMORPG의 경쟁력이 콘텐츠 업데이트뿐 아니라 기존 이용자와의 관계를 유지하면서 신규 이용자의 진입 장벽을 낮추는 데에도 달려 있다는 점에서, 20주년 이후 이용자 기반을 어떻게 이어갈지가 관건이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com