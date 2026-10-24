웹젠 '뮤 모나크', 서비스 3주년 감사제…15종 이벤트 진행

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웹젠의 모바일 MMORPG '뮤 모나크'가 서비스 3주년을 맞아 15종의 이벤트를 통해 이용자들에게 다양한 보상을 제공한다.

이번 감사제는 게임 플레이와 연계한 참여형 이벤트로 구성했다. 이용자들은 매일 업적을 수행하며 폭죽을 사용한 누적 횟수에 따라 코스튬 세트 등 보상을 받을 수 있다. 11월 13일까지 14일간 접속하면 뮤 IP의 대표 캐릭터 중 하나인 제니를 수호펫으로 획득하는 출석 이벤트도 진행한다.

아이템 수집 이벤트도 마련했다. 황금 몬스터와 보스를 사냥해 얻은 활자를 각종 상자와 말풍선으로 교환할 수 있으며, '행운의 축제 선물함'에서는 스킬 수정 등 고급 보상을 획득할 수 있다. 축제 퀘스트를 완료해 패스 포인트를 쌓으면 누적 포인트에 따라 추가 보상도 받을 수 있다. 이밖에 경험치 획득량 증가 혜택과 스페셜 보스 등장, 3주년 비밀 던전 등 다양한 이벤트를 운영한다.

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서비스 3주년은 장기 이용자와의 접점을 넓히고 게임 내 활동을 유도할 기회다. 웹젠은 출석과 사냥, 퀘스트 등 기존 플레이 방식을 활용한 보상 체계를 통해 감사제 참여를 이끌 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com