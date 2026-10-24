NHN '한게임 바둑&오목', 11월 28일 바둑 페스티벌 개최…총상금 2100만원

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NHN이 '한게임 바둑&오목' 이용자들을 위한 오프라인 바둑 축제를 연다. 온라인 예선을 거쳐 기력별 대회를 진행하고 프로기사와 직접 대국할 수 있는 행사도 마련했다.

NHN은 이용자 사은 행사인 '2026 한게임 바둑 페스티벌(HBF)'을 개최한다고 밝혔다. 올댓마인드가 주최·주관하고 NHN이 후원하는 이번 행사는 오는 11월 28일 서울 성수동 에스팩토리 D동에서 열린다.

대회는 기력에 따라 최강부·중급부·초급부로 나뉘는 '19줄 대회'와 프로기사에게 직접 지도 대국을 받을 수 있는 '프로기사 다면기 이벤트'로 구성된다. 참가 대상은 만 19세 이상 성인 이용자다.

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19줄 대회 온라인 예선은 오는 27일부터 11월 9일까지 PC와 모바일 '한게임 바둑&오목'에서 진행된다. 게임 내 HBF 페이지에서 참가 신청 후 19줄 승강급 대국을 두면 점수가 쌓이는 방식이다. 각 부문 상위 32명씩 총 96명이 오프라인 본선에 진출한다.

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11월 28일 열리는 본선에서 최강부는 호선 개인전, 중급부와 초급부는 접바둑 팀전으로 승부를 가린다. 총상금은 2100만원 규모로, 최강부 우승자에게 150만원, 중급부와 초급부 우승팀에는 각각 200만원이 주어진다.

프로기사 다면기 이벤트에는 고윤서·윤라은 프로기사가 참여한다. 참가 신청은 27일부터 11월 9일까지 게임 내 HBF 페이지에서 할 수 있으며, 추첨을 통해 선정된 16명이 프로기사와 직접 대국할 기회를 얻는다. 본선과 다면기 이벤트의 최종 참가자는 11월 23일 개별 안내를 받는다. 행사 일정과 참가 방법은 27일부터 게임 내 HBF 페이지에서 확인할 수 있다.

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NHN은 이번 행사를 통해 온라인 게임 이용자들이 오프라인에서도 바둑을 즐기고 교류할 수 있는 기회를 마련한다는 계획이다. 온라인 예선부터 현장 대회, 프로기사와의 대국까지 연결한 구성이 실제 이용자들의 참여와 소통으로 이어질지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com