넷마블 '킹 오브 파이터 AFK', 앙헬·하이데른 합류…시즌 이벤트 진행

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넷마블이 캐릭터 수집형 모바일 RPG '킹 오브 파이터 AFK'에 신규 파이터 앙헬과 하이데른을 추가하고, 할로윈 테마의 시즌 이벤트를 진행한다.

넷마블은 개발 자회사 넷마블네오가 개발한 '킹 오브 파이터 AFK'에 신규 파이터 '앙헬(스푸키 나이트)'과 '하이데른(KOF 2001)'을 선보였다고 밝혔다.

앙헬은 펌킨 페스티벌을 맞아 새로운 모습으로 등장한 파이터로, [견고] 시너지를 보유했다. 용병단의 지휘관이자 암살술에 능한 하이데른은 [스페셜] 시너지를 갖췄으며, 랭킹 이벤트 교환소에서 '성장의 증표'를 사용해 획득할 수 있다.

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기존 파이터를 다시 만날 수 있는 복각 이벤트도 열린다. '매츄어(스푸키 나이트)'와 '이오리(스푸키 나이트)'의 복각 및 앙헬 참전 이벤트는 11월 11일까지 진행된다. LE 파이터 매츄어의 신규 애장품 '여우 구슬'도 추가됐다.

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시즌 메인 이벤트인 '펌킨 페스티벌'은 11월 4일까지 운영한다. 이용자들은 이벤트 던전 '펌킨 타워'와 '스푸키 퍼레이드'를 플레이하고, 스푸키 나이트 버전 이오리와 매츄어를 소환하는 데 필요한 코인과 각종 보상을 획득할 수 있다.

신규 펫과 서포터도 추가된다. 신규 레전드 펫 '파이리스'가 등장하며, 레전드 펫 '데모니오'의 복각도 진행된다. 11월 2일부터 6일까지 열리는 '럭키 엘피' 이벤트에서는 신규 레전드 서포터 '야마다 쥬베이'를 만날 수 있다.

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'킹 오브 파이터 AFK'는 SNK의 격투 게임 IP를 기반으로 제작한 캐릭터 수집형 RPG다. 최대 25명의 캐릭터로 덱을 구성하는 전략 전투와 복고풍 그래픽을 특징으로 한다. 이번 업데이트는 신규 파이터와 기존 캐릭터의 복각을 함께 배치해 수집 요소를 강화하고, 시즌 이벤트를 통해 이용자들의 플레이 참여를 유도하는 데 초점을 맞췄다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com