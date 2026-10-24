펄어비스 '붉은사막 인핸스드', 바다 탐험부터 연애·경영까지…첫 DLC 공개

Advertisement

Advertisement

펄어비스가 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)'의 첫 다운로드 콘텐츠(DLC)를 통해 대양 탐험과 연애, 경영 등 새로운 콘텐츠를 선보인다. 전투와 탐험 중심이었던 기존 모험에 생활형 콘텐츠를 더해 파이웰에서 즐길거리를 확장한다.

펄어비스는 첫 DLC '미지의 여정'을 소개하는 프리뷰 영상을 공개했다. 오는 30일 전세계 동시 출시를 앞둔 이번 DLC는 주인공 클리프와 데미안, 웅카의 새로운 이야기를 비롯해 대양 항해와 수중 탐험, 인물 간 관계 형성, 시설 경영, 하우징 등으로 구성됐다.

가장 큰 변화는 탐험 무대가 육지에서 바다로 넓어진다는 점이다. 이용자는 직접 자원을 모아 선박을 건조하고 취향에 맞게 꾸민 배로 파이웰의 대양을 항해할 수 있다. 여러 섬을 발견하고 적대 세력을 물리친 뒤 회색갈기 동료들과 거점을 개척하는 과정에서 새로운 도전과 보상을 만날 수 있다.

Advertisement

수중 탐험도 추가된다. 직접 제작한 잠수복을 착용하고 바닷속 유적과 보물, 자원을 찾을 수 있으며, 수중 이동수단을 활용한 탐험도 가능하다.

Advertisement

인물들과의 관계를 발전시키는 콘텐츠도 눈길을 끈다. 클리프와 웅카, 데미안은 특정 인물과 신뢰를 쌓아 연인 관계로 발전하거나 결혼할 수 있다. 친밀도가 높아진 인물들이 회색갈기 캠프를 방문해 함께 시간을 보내는 등 전투 외적인 상호작용도 강화된다.

거점 운영과 주거 공간 꾸미기 기능도 확장된다. 해방한 지역의 일부 시설을 임대하고 동료와 설비를 배치한 뒤 판매 물품과 운영 전략을 결정해 재화를 축적할 수 있다. 하우징에서는 가구 배치뿐 아니라 벽과 창문 등 구조물을 직접 설계할 수 있으며, 일부 성을 해방하면 성 내부까지 취향에 맞게 꾸밀 수 있다.

Advertisement

Advertisement

강력한 보스들을 차례로 상대하며 전투 실력을 시험하는 콘텐츠도 추가된다. 펄어비스는 새로운 탐험과 생활형 콘텐츠를 통해 기존 모험과는 다른 방식으로 파이웰을 즐길 수 있도록 한다는 계획이다.

조용현 펄어비스 개발PD는 이번 DLC를 통해 모험의 무대가 대양으로 확장된다며 바다 탐험과 연애, 경영, 하우징 등 새로운 콘텐츠로 이용자들이 또 다른 이야기를 만들어가길 기대한다고 밝혔다.

'붉은사막 인핸스드: 미지의 여정'은 30일 출시된다. PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 스팀, 에픽게임즈 스토어에서 예약 구매할 수 있으며, 예약 구매자에게는 캐릭터별 잠수복 아이템을 제공한다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com