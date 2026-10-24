양홍원 모텔녀, 입장 밝혔다..“돈 뜯으려 계획된 일. 나도 피해자” [SC이슈]

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원과 함께 모텔에 갔던 여성 B씨로 추정되는 인물이 직접 입장문을 공개하고 당시 상황을 설명했다.

최근 온라인 커뮤니티에는 양홍원과 모텔에 동행한 여성으로 추정되는 인물이 작성한 것으로 알려진 입장문이 올라왔다. 다만 해당 글의 작성자가 실제로 당시 모텔에 동행한 여성인지는 확인되지 않았다.

B씨는 "저와 관련 현재 폭로로 인해 논란이 되고 있는 부분에 대해 입장문을 올립니다"라며 글을 시작했다.

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이어 폭로자 A씨의 주장에 대해 "폭로자의 주장은 제가 겪고 기억하는 사실과 많이 다르며 폭로자는 돈을 요구하며 저를 협박하였으나 돈을 주지 않자 폭로하였고 저는 형사 고소를 한 상황입니다"라고 밝혔다.

당시 술자리에서 있었던 일에 대해서도 해명했다. B씨는 "폭로자의 주장 중 술자리의 경위도 다르며(신체접촉이 있는 게임 등을 하지 않았습니다) 아침이 되어서야 잠깐만 자리를 비켜달라고 했고"라고 설명했다.

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양홍원과 모텔에 가게 된 과정에 대해서는 "모텔로 가는 과정도 저는 그 가수 분과 일면식도 없는 상황에서 폭로자가 그 가수를 따라 모텔로 갈 것을 계속 요구하고 나중에 연락 주겠다고 하였습니다. 가수는 다소 불편한 내색을 하였지만 술에 취해 있었고 저는 금방 연락 준다는 말에 가수를 따라 갔습니다. 그리고 정말 아무 일 없이 그 분은 침대에서 저는 바닥에서 잠을 잤습니다"라고 주장했다.

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또한 금전 요구를 받는 과정에서 당시 상황의 배경을 알게 됐다고 밝혔다. B씨는 "시간이 지나 저는 금전 협박을 받는 과정에서 그 날 있었던 일이 돈을 뜯기 위해 계획된 일이고 저는 이용당했다는 걸 알게 되었고 제 얼굴과 신상이 노출되어 저와 가족들이 지금까지 고통 받고 있습니다"라고 호소했다.

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이어 "저는 술에 취해 잘못 판단한 것에 대해 후회되고 제 신상이 오르락내리락하는 지금 상황이 무척이나 당황스럽고 너무 힘이 듭니다. 이 상황이 빠르게 마무리되고 일상에 돌아갈 수 있게 이 이슈가 조속히 마무리 될 수 있게 도와주시길 바랍니다"라고 덧붙였다. 글의 마지막에는 "이 글은 시간이 지나면 내릴 예정입니다"라고 적었다.

게시글에는 A씨와 B씨가 주고받은 것으로 추정되는 메시지 내용도 언급됐다.

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B씨가 "다 계획된 거네요 이거?"라고 묻자 A씨는 "너가 어리기도 하니까 10에서 30씩 계속 뜯으려고 했는데 50주고 끝낼래?"라고 답한 것으로 전해졌다. 이에 작성자는 "증거물 들고 신고할게요"라고 대응했다고 밝혔다.

이번 논란은 지난 23일 양홍원의 지인이라고 주장하는 A씨가 SNS를 통해 양홍원이 다른 여성과 모텔에 갔다고 주장하면서 시작됐다. A씨는 통화 녹취와 양홍원의 아내 원현주에게 보냈다는 메시지 등을 공개하며 불륜 의혹을 제기했다.

논란이 커지자 양홍원의 소속사 AP Alchemy는 의혹을 부인하고 법적 대응 방침을 밝혔다. 소속사는 "폭로자의 주장은 사실과 다르며, 폭로자가 제시한 자료는 악의적으로 편집된 결과물"이라고 주장했다. 이어 A씨가 금전을 요구하며 양홍원과 해당 여성을 협박했고, 요구가 받아들여지지 않자 허위 사실을 유포했다는 입장을 전했다.

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다만 소속사는 양홍원과 해당 여성이 모텔에 동행한 사실 자체는 인정했다. 공연 이후 A씨의 집에서 술자리를 가진 두 사람이 A씨의 요구에 따라 모텔로 이동했으며, 객실 안에서 애정 행위는 없었다는 설명이다.

소속사는 양홍원과 해당 여성이 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다. 허위 사실 유포 게시물과 악성 댓글에 대해서도 강경하게 대응하겠다는 방침을 내놨다.

한편 양홍원은 2024년 11월 딸을 얻었으며, 오랜 연인 관계였던 모델 원현주와 지난 18일 결혼식을 올렸다. 결혼 닷새 만에 사생활 의혹이 불거진 가운데 두 사람이 서로의 SNS 계정을 언팔로우한 것으로 알려졌으며, 원현주의 SNS 게시물도 모두 사라져 관심이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com