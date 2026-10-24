이지혜 9세 딸, 작가로 갤러리에 그림 전시...수준급 실력 "자랑스러워"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이지혜의 딸 태리(9) 양의 그림이 갤러리에 전시됐다.

이지혜는 24일 자신의 SNS를 통해 "갤러리에 전시된 문태리 작가의 그림"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 딸 태리 양과 함께 갤러리를 찾은 이지혜의 모습이 담겨있다. 태리 양이 직접 그린 작품이 갤러리에 전시되자 이를 보기 위해 갤러리를 찾은 것.

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이어 태리 양은 수많은 작가 이름 속 자신의 이름 앞에서 브이 포즈를 취하며 귀여운 미소를 지었다. 엄마 이지혜는 흐뭇한 미소를 지었다.

태리 양은 자신의 그림 앞에서도 사진을 촬영했다. 알록달록한 색감으로 다양한 인물과 일상적인 풍경을 담아낸 작품에서 태리 양의 개성이 엿보였다.

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이지혜는 "자랑스럽다. 문태리"라며 환하게 웃었다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 이지혜의 딸 태리가 재학 중인 사립 초등학교는 학비가 1200만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com