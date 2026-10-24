김가은♥윤선우, 10년 열애 끝 결혼하더니…1년 만에 임신 '겹경사'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김가은이 남편 윤선우와 결혼 1년 만에 임신 소식을 전했다.

김가은은 24일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼식 영상부터 임신 사실을 알게 된 순간까지 담은 영상을 공개하며 예비 엄마가 된 기쁨을 전했다.

공개된 영상은 1년 전 김가은과 윤선우의 결혼식 장면으로 시작됐다. 행복한 순간들이 이어진 뒤 영상 말미에는 '1년 후'라는 문구와 함께 초음파 사진이 등장해 눈길을 끌었다.

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이어 '저희에게 아기 천사가 찾아왔어요'라는 자막으로 임신 사실을 깜짝 발표했다.

특히 김가은이 남편 윤선우를 위해 준비한 서프라이즈 이벤트도 공개됐다. 김가은은 '아빠가 된 걸 축하해'라는 메시지와 함께 임신 소식을 전하며 남편에게 특별한 순간을 선물했다.

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김가은은 영상을 통해 "아직은 모든 게 낯설지만 소중하게 찾아온 아기와 저희 6식구 행복한 일상 잘 담아볼게요. 감사합니다"라며 앞으로의 일상을 예고했다.

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영상 설명란에서도 팬들에게 직접 소감을 전했다. 그는 "여러분 오랜만이죠? 말도 없이 갑자기 영상을 못 올리게 돼서 미안해요"라며 그동안 유튜브 활동이 뜸했던 이유를 밝혔다.

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이어 "저희에게 아기 천사가 찾아왔어요. 얼른 소식을 전하고 싶었는데 안정기까지 기다리느라 좀 늦었어요"라며 임신 소식을 뒤늦게 공개한 이유를 설명했다.

그러면서 "결혼한 지 벌써 1년이 되었네요. 결혼하고 유튜브도 시작하고 소중한 아기 천사도 만나게 되고 그 소식도 전할 수 있게 돼서 너무 행복하고 감사한 요즘이에요"라며 벅찬 마음을 드러냈다.

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끝으로 "앞으로도 저희 일상들 많이 담아볼 테니 우리 쭈욱 함께 해요. 항상 고마워요"라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

한편 김가은과 윤선우는 지난 2025년 10월 26일 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들의 축복 속에 비공개 결혼식을 올렸다. 두 사람은 약 10년간 열애를 이어온 연예계 장수 커플로, 별다른 열애설 없이 결혼 소식을 발표해 화제를 모았다.

두 사람의 인연은 드라마에서 시작됐다. 2014년부터 방송된 KBS2 '일편단심 민들레'에 함께 출연하며 처음 만났으며, 이후 SBS '다시 만난 세계'에서는 남매 사이로 재회하기도 했다. 오랜 시간 친구와 연인으로 서로의 곁을 지켜온 두 사람은 10년 열애 끝에 부부의 연을 맺었다.

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olzllovely@sportschosun.com