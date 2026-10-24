'포미닛' 권소현, 돌연 '소속사 직장인' 됐다…"난 실패자·애매한 사람"

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 포미닛 출신 배우 권소현이 소속사 큐브엔터테인먼트에서 6개월 차 직장인으로 근무 중인 근황을 공개했다. 특히 화려한 걸그룹 활동 뒤에 숨겨졌던 불안감과 직장 생활을 시작하게 된 이유를 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

23일 권소현은 자신의 유튜브 채널을 통해 '직장인 권소현'의 하루를 담은 브이로그를 공개했다.

영상에서 권소현은 큐브엔터테인먼트 사무실로 출근해 업무를 처리하는 모습을 공개했다. 현재 그는 걸그룹 라잇썸(LIGHTSUM)의 일본 앨범 프로듀싱과 기획 업무를 맡고 있다. A&R부터 곡 수급, 작사, 각종 자료 정리와 현장 업무까지 폭넓게 담당하고 있다고.

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권소현은 "프로듀서라는 직함을 주셨는데 그렇게 부르지 말아 달라고 했다. 그냥 소현이라고 불러 달라고 했다"며 직장인으로서의 자세를 드러냈다.

특히 직장 생활의 고충도 숨기지 않았다. 출근 후 한숨부터 내쉬는 모습에 동료가 "평소에는 일할 때 웃지 않는다"고 폭로하자, 권소현은 "누가 일하면서 웃냐. 일이 어떻게 재미있냐. 모든 직장인이 그렇지 않냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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추석 연휴를 앞두고 다른 직원들이 휴무를 받은 날에도 업무 때문에 출근해야 했던 그는 "일이 있는 사람은 못 쉰다. 그 사람이 바로 나"라며 한숨을 내쉬었다.

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이날 권소현은 라잇썸의 행사 현장에서 멤버들의 의상을 확인하고, 필요한 물품을 구하기 위해 뛰어다니는가 하면, 거리에서 외국인들에게 직접 다가가 챌린지 참여를 부탁하는 등 쉴 틈 없이 움직였다.

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현장에서 한 외국인이 포미닛 출신이라는 사실을 알아보자 "나를 알아봤다. 한 명이라도 알아봐 주셔서 너무 감사하다"며 기뻐하기도 했다.

하루 일정을 마친 시간은 밤 11시 33분. 권소현은 지친 모습으로 카메라를 켜고 직장 생활을 시작하게 된 이유를 털어놨다. 그는 "큐브에서 직장 생활을 시작한 지 거의 6개월이 됐다"며 "이 일을 시작한 이유는 크게 두 가지"라고 밝혔다.

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첫 번째 이유는 후배 걸그룹 라잇썸에 대한 애정이었다. 권소현은 "예전에는 주변의 시선을 많이 의식했다. 비슷한 시기에 데뷔한 사람들과 인지도, 인기, 사랑받는 정도를 비교했고 같은 그룹 멤버들과도 끊임없이 비교했다"고 고백했다.

이어 "돌이켜 보면 너무 아름다운 나이에 불안해하면서 시간을 보낸 게 아깝다. 라잇썸 친구들은 그런 시간을 보내지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었다"며 후배들에게 도움이 되고 싶었다고 설명했다.

두 번째 이유는 연예인으로 살아오면서 느낀 불안감이었다. 권소현은 "이 직업은 계속 선택받아야 하는 직업이다. 포미닛은 성공했지만, 나는 스스로 성공했다고 생각해 본 적이 없다"고 털어놨다.

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이어 "나는 엄청나게 예쁘지도 않고, 엄청난 재능이 있는 것도 아니다. 노래를 엄청 잘하는 것도, 춤을 엄청 잘 추는 것도 아니다"라며 "뭔가 애매한 사람이라고 생각했다"고 솔직하게 말했다.

그러면서 "'이 직업이 정말 나에게 맞는 걸까', '막연한 희망을 품고 나를 괴롭히고 있는 건 아닐까'라는 고민을 많이 했다"고 밝혔다.

직장 생활을 시작한 뒤에는 생각이 달라졌다고. 권소현은 "배우 일을 할 때는 작품을 하지 않는 시간이 불안했다. 그런데 지금은 매일 해야 할 일이 있다는 게 좋다. 일하는 시간도 소중하고 쉬는 시간도 소중해졌다"고 말했다.

또 "예전에는 다른 일을 하면 사람들이 나를 실패자로 보지 않을까 걱정했다. 그런데 이제는 실패했다고 생각하면 어떤가 싶다. 이것도 내 인생의 좋은 경험이 될 것"이라며 한층 단단해진 마음가짐을 전했다.

다만 배우 활동을 포기한 것은 아니라고 강조했다. 권소현은 "연기를 그만둔 건 아니다. 활동할 수 있는 동안 다양한 경험을 해보고 싶다"며 앞으로도 연기와 새로운 도전을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

아울러 "예전에는 무대에 서는 내가 가장 힘들다고 생각했는데, 직접 직원으로 일해보니 그 무대를 만들기 위해 얼마나 많은 사람이 노력하는지 알게 됐다"며 스태프들을 향한 감사함도 전했다.

한편 권소현은 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔해 '핫이슈', '뮤직', '이름이 뭐예요?', '오늘 뭐해', '미쳐' 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 그룹 활동 종료 이후에는 배우로 활동 영역을 넓혀 영화와 드라마에 출연하며 연기 경력을 쌓아왔다.

olzllovely@sportschosun.com