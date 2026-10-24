찬미 "AOA 전성기에 우울, 18살에 수위 높은 섹시 콘셉트 버거웠다"

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[스포츠조선 이우주 기자] AOA 찬미(임도화)가 그룹 활동 시절 겪은 우울감을 고백했다.

23일 차오루의 유튜브 채널에서는 'AOA 막내 찬미 만났어요! 열애&결혼썰 다 풀고 갔습니다..방송 수위 괜찮나?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'단발머리', '짧은 치마' 등의 섹시 콘셉트로 인기를 모았던 AOA. 하지만 찬미는 "'짧은 치마' 때 18살이었는데 너무 힘들었다. 무대에서 지퍼를 갑자기 왜 여나"고 수위 높은 안무에 난색을 표했다 .

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차오루는 "그래도 1위하면 기분이 좀 풀리지 않냐"고 했지만 찬미는 "그럴 줄 알았다. 1위하고 잘되면 기분 좋을 줄 알았는데 아니더라. 1위하고 나서 '단발머리' 때부터 엄청 우울했다. 일은 많은데 정산을 일단 '단발머리' 때까지 못 받았고 그룹에 투자를 되게 많이 해주셨다. 아낌없이 투자를 해주다 보니 갚아야 할 금액도 컸고 일단 나는 섹시가 뭔지 모르겠는데. 그때 연애도 안 해봤을 때였다. 섹시가 뭔지 모르겠는데 잘 된다. 근데 무대에서 날 봐도 매력적이지 않더라"라고 털어놨다.

찬미는 "다른 언니들은 예쁘고 반짝반짝하는데 나는 무대에서 무미건조했다. 내가 못하는 걸로 1위하니까 내가 못하는 걸 계속 해야 한다. 난 섹시가 안 되는데 그래서 미치겠더라. 난 이거 안 되는 거 같은데, 못하는 사람 같은데 멤버들이 잘하니까 발을 맞춰야 하는데 너무 버거웠다. 내가 너무 싫었다"며 "난 예쁘지도 않고 잘하는 거 같지도 않고. 내가 나를 너무 못 믿었던 거 같다. 조금 더 자신 있게 하고 틀려도 어리니까 예쁘게 봐주지 않냐. 그때는 틀리면 큰일나고 당장이라도 망할 거 같았다. 그런 불안감 때문에 자신감도 없어지고 자꾸 답답하고 다그치니까 즐기지 못했다. 그게 제일 아쉽다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com