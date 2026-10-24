장윤주, 런던살이 쉽지 않네…♥남편 없는 첫 외출에 불안 가득

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 남편 없는 외출에 불안감을 드러냈다.

24일 장윤주의 유튜브 채널에서는 '효도관광과 쇼핑 그 사이. 안정형 딸과 불안형 엄마의 영국 버스타고 쇼핑가기 대모험'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

장윤주는 남편 없이 딸과 단둘이 쇼핑을 가기로 했다. 장윤주는 "영국에 온지 일주일 좀 넘었는데 매일 아빠가 저희의 내비게이터다. 모든 길과 모든 필요를 다 아빠가 알아서 척척 잘해줘서 미션이다. 아빠가 없을 때 저희 둘이 힘내서"라며 "스킴스가 소호에 있다더라. 열 정거장 가야 한다. 저희가 한번 가보겠다"고 걱정 가득한 표정으로 외출에 나섰다.

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버스에 타자마자 불안감에 휩싸인 장윤주. 장윤주는 계속 딸에게 경로를 물어보며 안절부절했다. 이에 딸은 "너무 걱정하지 않아도 된다. 만약에 완전 잊어버리면 택시 부르면 된다"고 장윤주를 달랬다.

겨우 버스에서 내려 스킴스 매장에 간 두 사람. 쇼핑을 마친 후 장윤주는 집에 돌아가는 길에도 불안해했다. 겨우 버스에서 내린 장윤주는 "미션 성공"이라며 그제야 안도했다.

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한편, 장윤주는 지난해 12월 남편 정승민이 런던 대학원 석사 과정에 합격하면서 학업을 위해 런던으로 이주했다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com