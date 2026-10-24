유재석, 정준하 '아이스크림 논란'에 칼같은 선 긋기 "난 추천한 적 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 정준하가 최근 불거진 아이스크림 가격 논란에 억울함을 토로한 가운데, 유재석이 뜻밖의 '선 긋기'로 웃음을 안겼다.

24일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 349회에서는 '먹빼 모임' 계원 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 정준하와 오랜만에 한자리에 모이는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 정준하를 보자마자 "그런데 정 여사 자숙 중 아니냐"며 최근 불거진 아이스크림 가격 논란을 언급했다. 허경환 역시 "그렇게 이민 가는 것"이라고 거들며 정준하를 놀렸다.

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갑작스러운 논란 소환에 정준하는 "그냥 가만히 있으면 넘어갈 걸 왜 논란을 더 키우냐. 다른 기사 나서 다 묻혔는데"라며 발끈해 웃음을 자아냈다.

그러자 유재석 역시 최근 건강 문제로 촬영을 중단하게 된 일에 대해 "나도 목감기인데 쓰러진 줄 알아. 한 달 됐는데 어제도 문자 받았다"며 자신의 근황도 덧붙였다.

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또한 유재석과 주우재는 정준하를 대신해 해명에 나섰다. 두 사람은 "얘기 들어보니까 정 여사도 억울한 부분이 있다. 답답하다고 하더라"며 "가격을 본사에서 정한다고 하더라"고 설명했다.

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그러나 정작 유재석은 자신까지 논란에 엮이자 태도를 바꿔 폭소를 안겼다. 주우재가 "우리도 간 거 아니냐. 그런데 기사가 '유재석 주우재가 추천한 아이스크림'이라고 났더라"고 말하자, 유재석은 "난 추천한 적 없다. 난 줘서 한 입 먹었지 추천한 적 없다"고 단호하게 선을 그었다.

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정준하는 "내가 방송 나갈 때 시애틀에 있다. 그때 가서 잘 좀 얘기하고 오겠다"며 현지 본사와 가격 문제를 논의하겠다는 뜻을 밝혔다.

앞서 정준하는 미국 시애틀에서 맛본 요거트 아이스크림에 반해 약 3년간 준비한 끝에 현지 브랜드 '헬레니카'(HELLENIKA)를 국내에 들여왔다. 최근 서울 강동구 고덕동에 매장을 열었으며, 용산 아이파크몰에서도 팝업스토어를 운영 중이다.

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그러나 아이스크림 한 컵 가격이 7500원이라는 사실이 알려지면서 온라인상에서 갑론을박이 벌어졌다. 공개된 메뉴에 따르면 한 가지 맛을 선택할 수 있는 기본 컵은 7500원, 두 가지 맛을 담을 수 있는 중간 크기는 9800원, 세 가지 맛을 고를 수 있는 큰 컵은 1만4500원이다.

특히 한 누리꾼이 매장을 방문했다가 가격을 확인하고 구매를 포기했다는 후기를 남기면서 논란이 확산됐다. 일부 소비자들은 "아이스크림 한 컵이 밥 한 끼 가격"이라며 부담스럽다는 반응을 보였다.

반면 미국 현지에서는 기본 컵이 6.95달러에 판매되고 있다는 점에서 국내 가격이 오히려 저렴한 편이라는 반론도 나왔다.

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olzllovely@sportschosun.com