유현철♥김슬기, 보랏빛 노을 속 야외 웨딩…파혼·폭행설 딛고 '백년가약'

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈2' 유현철과 '나는 솔로' 10기 옥순(본명 김슬기)이 파혼, 폭행설을 딛고 결혼식을 올렸다.

24일 유현철과 김슬기는 혼인신고를 한 지 3년 만에 서울 모처에서 결혼식을 올렸다. 야외 결혼식을 올린 두 사람은 보랏빛 노을로 물든 아름다운 하늘 아래서 평생을 약속했다.

유현철은 축가로 오정세의 '니가 좋아'를 부르며 분위기를 띄웠고, "결혼해줘서 고마워. 잘살자. 사랑해"라며 김슬기에 공개적으로 고백했다.

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'나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철은 2022년 공개 열애를 시작, 2024년 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가정을 합치는 모습을 공개해왔다. 이 과정에서 두 사람은 혼인신고까지 했지만, 이후 파경설이 불거지기도 했다.

이후 갈등을 봉합한 듯 다시 럽스타그램을 통해 재결합을 암시한 두 사람은 결혼식을 올린다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

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하지만 재혼을 약 한 달 전 김슬기는 눈이 시퍼렇게 멍든 모습을 공개해 많은 사람들을 놀라게 했다. 이후 여러 추측이 불거지자 김슬기는 "남편한테 맞았냐는데 아니다. 화장실에서 넘어졌다"고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com