이다해, '중국풍 얼굴·성형설' 쏟아지자 결국 입 열었다…"나에게도 낯선 모습"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이다해가 최근 '중국풍 얼굴'로 달라졌다는 반응이 쏟아진 가운데, 현지 스타일링과 사진 보정에 대해 직접 설명했다.

이다해는 24일 자신의 SNS에 "우리 상하이 회사 직원이 '언니, 올해는 이제 마지막으로 보는 것 같다'며 사진을 찍어주고 싶다고 해서 잠깐 대기하는 동안 휘리릭"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이다해는 화이트 컬러의 화려한 드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 머리를 높게 올려 묶은 헤어스타일에 또렷한 이목구비를 강조한 메이크업으로 우아한 분위기를 자아냈다. 특히 출산을 앞둔 만삭의 임산부라는 사실이 믿기지 않을 만큼 늘씬한 모습도 눈길을 끌었다.

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눈길을 끈 것은 사진과 함께 남긴 이다해의 설명이었다. 최근 온라인상에서 자신의 외모가 달라졌다는 반응이 이어진 가운데, 중국 현지에서 이뤄지는 스타일링 과정을 직접 언급한 것.

이다해는 "중국에서 활동할 때는 현지 스타일리스트, 헤어·메이크업 선생님들과 함께하고 있다"며 "촬영해주시는 스태프분들도 다 현지분들이고, 사진도 보정까지 마친 상태로 전달받는 경우가 많다"고 밝혔다. 이어 "그러다 보니 가끔은 저에게도 낯선 새로운 모습을 발견할 때가 있다"고 털어놨다.

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과거와 달라진 자신의 태도도 설명했다. 이다해는 "예전에는 늘 함께하던 헤어·메이크업 선생님들이 아니면 큰일 나는 줄 알았는데, 이제는 새로운 분들과 호흡을 맞추며 조금씩 달라지는 제 모습도 재미있게 즐기고 있다"고 전했다.

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그러면서 "어느 나라 스타일이냐보다는 그때그때 새롭게 표현되는 저의 다양한 모습으로 봐주시면 좋겠다"며 "변화도 나름의 재미니까요"라고 덧붙였다.

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앞서 이다해는 지난 18일 중국 항저우에서 진행된 광군제 기념 라이브 커머스 방송에 참여한 사진을 공개해 화제를 모았다. 당시 화려한 메이크업과 스타일링으로 등장한 이다해를 두고 일부 누리꾼들은 이전과 분위기가 크게 달라졌다며 놀라움을 드러냈다. 특히 중국에서 오랜 기간 활동한 영향으로 현지에서 선호하는 스타일이 반영된 것 아니냐는 반응이 이어졌고, 일각에서는 성형설까지 제기됐다.

이런 상황에서 이다해가 직접 현지 스태프들의 스타일링과 사진 보정 과정을 설명하면서 달라진 이미지에 대한 관심이 다시 쏠리고 있다.

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한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 지난 5월 결혼 3년 만에 임신 소식을 전했으며, 오는 11월 출산을 앞두고 있다.

이다해는 임신 중에도 한국과 중국을 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다. 최근에는 중국 유명 인플루언서 딴딴의 라이브 커머스 방송에 게스트로 출연하는 등 현지에서 여전한 영향력을 과시했다.

olzllovely@sportschosun.com