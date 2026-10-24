넥슨, '아주르 프로밀리아' 11월 26일 국내 출시…게임·창작·크리에이터 연계 마케팅

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넥슨이 만쥬게임즈의 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'를 오는 11월 26일 국내에 정식 출시한다. 게임 출시를 앞두고 이용자 대상 이벤트부터 2차 창작 공모전, 크리에이터 연계 프로모션까지 다양한 사전 마케팅을 전개하며 국내 시장 공략에 나선다.

'아주르 프로밀리아'는 글로벌 흥행작 '벽람항로'를 개발한 만쥬게임즈의 신작이다. 판타지 대륙 '프로밀리아'를 무대로 이용자가 세계 곳곳을 탐험하고, 신비한 생물 '키보'와 유대를 쌓으며 모험을 이어가는 것이 핵심이다. 전투뿐 아니라 건설 등 다양한 콘텐츠를 갖춰 탐험과 육성, 공간 구성까지 폭넓은 플레이 경험을 제공하는 것이 특징이다.

매력적인 캐릭터 디자인과 섬세한 아트워크를 앞세웠으며, 한국어 풀더빙도 지원한다. PC와 모바일 플랫폼을 통해 출시되며 모바일은 구글플레이와 애플 앱스토어, 갤럭시 스토어에서 만날 수 있다.

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넥슨은 정식 출시 전까지 이용자들의 관심을 끌어올리기 위한 이벤트를 순차적으로 진행한다.

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먼저 11월 13일까지 공식 X 계정에서 '#아출기1126 출시 공유 이벤트'를 실시한다. 공식 계정에 게시된 출시일 공개 게시물을 지정 해시태그와 함께 인용해 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 갤럭시탭 S11 울트라와 AULA F87 PRO V2 키보드 등을 증정한다.

게임 내 보상과 연계한 웹 이벤트 '키보 캠프 대작전'은 12월 31일까지 진행한다. 이용자가 주어진 미션을 수행하고 번영도를 모으면 '유니', '특급 별의 은총 선물 상자' 등 인게임 아이템을 비롯해 '배추닭' 키보 코스튬을 획득할 수 있다. 출시 전부터 게임의 주요 요소인 키보를 활용해 이용자들의 참여를 유도하는 방식이다.

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캐릭터를 활용한 2차 창작 프로그램도 준비했다. 넥슨은 11월 26일까지 자사 플랫폼 '넥슨 피크'의 '아주르 프로밀리아' 전용 채널에서 '하찮은 아비 그림 대회'를 개최한다. 게임 캐릭터 '아비'를 주제로 이용자들이 창작물을 선보이는 행사로, 수상자에게는 ASUS ROG Strix G16 게이밍 노트북과 아이패드 프로 13(M5) 등 경품을 제공한다.

크리에이터를 대상으로 한 프로모션 '프로밀리아 페스티벌'도 진행한다. 넥슨은 11월 11일까지 얼리버드 참가자를 모집하며, 선정된 크리에이터에게는 굿즈 키트와 치지직 전용 드롭스 혜택을 제공한다. 해당 프로모션은 정식 출시와 함께 진행될 예정이다.

오프라인에서도 이용자와 접점을 넓힌다. '아주르 프로밀리아'는 12월 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 'Anime X Game Festival(AGF) 2026'에 참가한다. 행사장에서는 '프로밀리아 크리에이터즈' 수상작 전시를 비롯한 프로그램을 선보일 계획이다. 구체적인 현장 콘텐츠와 연계 이벤트는 추후 공개한다.

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게임 출시를 앞두고 공식 SNS를 통한 확산, 게임 내 보상과 연계한 참여형 이벤트, 이용자 창작 활동 지원, 크리에이터 협업, 오프라인 행사까지 마케팅 접점을 다변화한 점이 눈에 띈다. 게임 자체의 콘텐츠 경쟁력과 함께 캐릭터를 중심으로 한 이용자 커뮤니티 형성이 국내 시장 안착의 중요한 변수가 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com