공민정, ♥장재호와 결혼 앞두고 부모님이 걱정한 이유 “달가워하지 않더라”

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 공민정이 배우 장재호와의 결혼에 대해 부모님이 보였던 반응을 이야기했다.

22일 유튜브 채널 'by PDC'에서는 '결혼 반대하던 부모님이 사위에게 입덕한 이유'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

공민정의 연애 이야기를 들은 PD는 "부모님 반대도 없으셨냐"고 물었고 공민정은 "그런 건 있으셨다. 제가 얼마나 고생해서 어렵게 이 일을 했는지 아시니까 불규칙적인, 불안정한 직업군을 가진 남편은 아니었으면 좋겠다 생각을 옛날부터 하신 거 같다. 안정적인 직업을 가진 배우자였으면 좋겠다(고 생각하셨다). 처음에 얘기 들었을 때 달갑진 않으셨던 거 같다"며 배우 장재호와 결혼을 앞두고 부모님이 보였던 반응에 대해 이야기했다.

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하지만 공민정은 "근데 막상 만나보니 사람이 너무 괜찮다. 남편이 정말 좋은 사람이어서 엄마아빠가 더 반해서 지금은 제 편이 아무도 없다. 진짜 남편이 엄마 아빠랑 연락을 저보다 훨씬 더 많이 하고 전화도 매일 드리는 거 같다"고 밝혔다.

이에 PD가 "민정 씨가 보는 눈이 있다"고 하자 공민정은 "많은 사람들을 보고 연기를 하다 보니까 자연스럽게 보는 눈이 생기는 거 같다. 사람을 만났을 때 느낌이나 눈빛이라든지 태도라든지 그런 걸 보면 보이는 부분들이 있다"고 밝혔다.

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한편, 배우 공민정은 2024년 배우 장재호와 결혼, 이듬해 1월 딸을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com