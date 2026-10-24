"안 쓰러졌다니까!"…유재석, 35년 만의 녹화 취소 걱정에 결국 폭발

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 데뷔 35년 만의 녹화 당일 취소로 불거진 건강 이상 우려에 직접 입을 열었다.

24일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 349회에서는 '먹빼 모임' 멤버 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 정준하와 함께 오랜만에 뭉치는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 최근 자신의 건강 상태를 둘러싼 지나친 걱정에 답답함을 드러냈다. 그는 "난 목감기인데 사람들이 쓰러진 줄 안다"며 "어제도 문자를 받았다. 한 달이 됐는데"라고 털어놨다.

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이어 "마음은 고마운데 별일 아니라고, 후속 기사 좀 보라고 했다"며 이미 회복한 상황에서도 걱정 어린 연락이 계속되고 있다고 설명했다.

앞서 유재석은 SBS 예능 '틈만 나면,' 촬영을 앞두고 갑작스러운 건강 문제로 녹화에 불참한 바 있다. 당시 감기몸살로 고열 증상이 나타나면서 정상적인 촬영이 어렵다고 판단, 제작진에게 양해를 구하고 예정된 녹화를 당일 취소했다.

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특히 유재석이 건강상의 이유로 녹화를 당일 취소한 것은 데뷔 35년 만에 처음으로 알려지면서 큰 관심을 모았다. 평소 철저한 자기관리와 성실한 방송 활동으로 유명했던 만큼 갑작스러운 일정 변경에 팬들의 걱정도 커졌다.

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다행히 심각한 건강 이상은 아니었다. 유재석은 이후 컨디션을 회복해 취소됐던 녹화를 다시 진행하며 방송 활동을 이어갔다. 그러나 당시 녹화 취소 소식이 워낙 크게 알려진 탓에 건강을 걱정하는 연락은 한 달 가까이 계속됐다는 것.

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유재석은 "기사가 너무 '35년 만에 쓰러졌다' 막 이러더라"며 일부 보도의 과장된 표현을 언급했다. 이어 "아니다. 그냥 목감기였다. 목이 너무 부어서 코로나인가 했다"고 당시 상황을 직접 해명했다.

그럼에도 정준하는 "쓰러지지 않게 많이 좀 먹어"라며 유재석의 건강을 걱정했다. 이에 유재석은 "안 쓰러졌다니까"라고 재차 강조해 웃음을 자아냈다. 하하 역시 "원래 이 언니가 삐쩍 말랐다"고 거들며 특유의 입담을 뽐냈다.

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olzllovely@sportschosun.com