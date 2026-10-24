이은형, ♥강재준 붕어빵 아들에 서운…"인류최초 정자 혼자 착상한 줄"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 이은형이 남편 강재준을 똑 닮은 아들의 외모에 서운함을 드러냈다.

24일 모델 이현이의 유튜브 채널에는 '궤도가 무엇이든 대답해드림' 제목으로, 과학 커뮤니케이터 궤도와 개그우먼 이은형이 출연해 육아와 과학을 주제로 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 이은형은 아들 현조의 외모에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "아기가 남편이랑 너무 똑같이 생겼다"며 "아이를 출산했을 때 인류 최초로 난자 없이 정자 혼자 착상한 경우라는 말까지 들었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이에 궤도는 "나를 닮았으면 좋겠다는 마음이 있기 때문에 지금 상황을 부정적으로 보는 것"이라며 "예를 들어 박보검 씨가 자가 분열을 했다고 생각해 봐라"고 엉뚱한 비유를 꺼냈다. 그러자 이은형은 "훌륭하네"라고 즉각 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

하지만 이은형은 아들이 남편을 닮은 것이 싫다는 의미는 아니라고 강조했다. 그는 "내가 열 달을 품었는데 나를 하나도 안 닮고 나오니까 서운한 것"이라며 솔직한 속내를 털어놨다.

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궤도는 부모 양쪽의 유전자를 물려받는 과정을 설명하며 "외적으로 드러나는 큰 요소들을 남편에게 많이 가져왔다면 남편을 더 닮아 보일 수 있다. 하지만 문득문득 엄마의 모습도 나올 것"이라고 말했다.

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이어 임신 중 잘생긴 연예인의 사진을 보면 아이가 예쁘게 태어난다는 속설도 화두에 올랐다. 이현이가 "뱃속에 품고 있을 때 매일 박보검 씨 사진이나 잘생긴 사람 얼굴을 보고 영상을 보는 건 효과가 있느냐"고 묻자, 궤도는 "아이의 얼굴은 엄마 절반, 아빠 절반이고 거기에 박보검 씨는 없다"고 단호하게 답해 폭소를 자아냈다.

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다만 궤도는 "엄마가 좋아하는 것을 보면 컨디션이 좋아질 수 있다"며 태아의 외모가 아닌 임신부의 정서적 안정 측면에서는 긍정적인 의미가 있을 수 있다고 설명했다.

그러자 이은형은 "그럼 임신 기간 동안 남편이 집에 안 들어오는 게 최고겠네요"라고 받아쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.

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한편 이은형은 지난 2017년 개그맨 강재준과 결혼했으며, 2024년 8월 아들 현조를 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com