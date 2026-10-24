'홍현희♥' 제이쓴, 子 준범 교육 위해 '강남 탈출' 했지만…"언젠간 대치동 복귀할 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 제이쓴이 아들 준범 군을 향한 남다른 교육관을 공개했다.

24일 유튜브 채널 '에이카랩스'에는 '대치동, 목동 꼭 가야 할까? 제이쓴과 치과의사의 학군지에 대한 생각'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 제이쓴이 출연해 치과의사 주기훈, 최선호와 함께 자녀 교육과 학군지, 육아 환경에 대한 솔직한 생각을 나눴다.

이날 제이쓴은 "저는 사실 준범이를 키울 때 공부를 못해도 된다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 "공부를 못해도 되는데 어느 정도의 힘은 있어야 한다고 생각한다. 엉덩이를 붙이고 앉아 있는 힘"이라며 "이건 비단 공부뿐만 아니라 레고를 하더라도 엉덩이 힘으로 살아간다는 생각을 많이 한다"고 설명했다.

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특히 제이쓴은 아들의 교육 환경을 위해 거주지까지 옮겼다고 밝혔다. 그는 "오히려 강남에 살다가 아이와 조금 더 재미있게 놀 수 있을 것 같은 강동구로 이사를 갔다"고 털어놨다.

제이쓴은 "지금 나이에 아이한테 좋은 환경이라고 하면 잘 노는 환경이라고 생각했다"며 "놀이터가 잘돼 있고, 나가면 친구가 있고, 친구들끼리 어울려 다닐 수 있는 환경"이라고 강조했다.

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이어 "결국 제가 생각하는 좋은 환경은 즐겁게 놀면서 뭔가 머리가 반짝반짝해질 수 있는 환경인 것 같다"고 덧붙였다.

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다만 향후 학군지로 다시 이사할 가능성도 열어뒀다. 제이쓴은 "지금은 아이가 노는 게 중요하지만 이후 다양한 경험을 해주기 위해서라면 다시 돌아올 의향이 있다"고 밝혔다.

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그러면서 "대치동만큼 좋은 시설과 인프라를 갖춰준 데가 없다"며 학군지의 장점도 인정했다. 단순히 공부를 잘하기 위해서가 아니라 수영, 축구 등 다양한 활동을 경험할 수 있는 교육 인프라가 중요하다는 것이다.

제이쓴은 아들 준범 군이 어떤 사람으로 성장하길 바라는지에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "준범이가 어떠한 걸 도전함에 있어서 주저하지 않았으면 하는 게 가장 큰 숙제"라며 "저는 얼마 전에도 하와이에 가서 스카이다이빙을 뛰어내렸다. 그냥 '해보지 뭐' 하는 힘을 길러주고 싶다"고 말했다.

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이어 "이런 건 아이의 기질이나 특성보다는 어렸을 때부터 많은 경험을 시켜주는 게 맞다고 생각한다"며 "공부도 하나의 방법이고 수영이든 태권도든 여행이든, 그래서 준범이를 많이 데리고 다니는 것 같다"고 설명했다.

또한 제이쓴은 "준범이한테 '네가 좋아하는 건 내가 얼마든지 다 도와주마'라는 믿음을 주고 싶다"며 아들을 향한 애정을 드러냈다.

특히 교육에서 가장 중요한 요소로 환경을 꼽은 그는 "내가 뭘 배우고 싶어도 근처에 뭐가 있어야 배우는 것"이라며 "환경을 기반으로 재능을 찾고, 마음에 드는 걸 노력으로 끝장 보는 것이 중요하다"고 자신의 소신을 전했다.

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한편 제이쓴은 지난 2018년 코미디언 홍현희와 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 최근 홍현희는 유튜브 채널을 통해 "영어유치원은 안 보내고 놀이 학교를 간다. (놀이 학교에서) 영어 수업을 몇 개 받는다"고 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com