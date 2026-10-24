라인게임즈, 협동 SF 호러 'CODE EXIT' 데모 2.0 공개…튜토리얼·편의성 개선

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라인게임즈가 PC 협동 SF 호러 신작 'CODE EXIT'의 신규 데모 2.0을 공개했다. 앞서 진행한 스팀 플레이테스트에서 얻은 이용자 피드백을 바탕으로 튜토리얼과 조작 편의성, 멀티플레이 시스템 등을 개선해 게임 완성도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

라인게임즈는 페이즈8 스튜디오(Phase 8 Studio)가 개발하고 자사가 서비스할 예정인 'CODE EXIT'의 데모 2.0을 스팀과 에픽게임즈 스토어를 통해 공개했다고 밝혔다.

'CODE EXIT'는 SF 세계관을 배경으로 협동과 생존, 공포 요소를 결합한 PC 게임이다. 앞서 진행한 스팀 플레이테스트에서는 사망한 이용자가 아군을 지원할 수 있는 'MiRO' 로봇 리스폰 시스템과 플레이어의 소음 및 행동을 감지하는 적 '오프라인 S.O.M.A' 등 새로운 콘텐츠를 선보여 관심을 모았다. 직관적으로 바뀐 주요 시스템도 이용자들의 호응을 얻었다.

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이번 데모 2.0에서는 게임 초반의 진입 장벽을 낮추기 위한 튜토리얼 스테이지를 추가했다. 이용자가 게임의 조작 방식과 생존 메커니즘을 단계적으로 익힐 수 있도록 해 본격적인 협동 플레이에 앞서 기본적인 게임 진행 방식을 파악할 수 있게 했다.

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이용자 편의성을 높이기 위한 기능 개선도 이뤄졌다. 이용자 피드백을 반영해 UI(이용자 인터페이스)를 개선했으며, 키보드 조작키를 원하는 방식으로 변경할 수 있는 키 바인딩(Key Binding) 기능을 도입했다. 여러 이용자가 함께 게임을 즐기는 과정에서 안정적인 플레이가 이뤄지도록 멀티플레이 시스템 최적화도 진행했다.

라인게임즈는 오는 27일부터 11월 3일까지 열리는 글로벌 공포 게임 행사 '스팀 스크림 페스트 V(Steam Scream Fest V)'에도 참가한다. 일주일간 온라인으로 진행되는 이번 행사를 통해 공포 게임을 찾는 글로벌 이용자들에게 'CODE EXIT'를 알리고 접점을 넓힐 계획이다.

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라인게임즈 관계자는 "이용자 피드백을 실제 게임성 향상과 개선에 반영해 개발을 진행 중"이라며 "'CODE EXIT'만의 공포와 협동 플레이 경험을 한층 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. 이용자 반응을 바탕으로 핵심 시스템을 다듬고 초반 학습 과정과 조작 편의성을 보완한 만큼, 이번 데모 2.0은 정식 출시를 앞두고 게임의 완성도를 가늠할 수 있는 기회가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com