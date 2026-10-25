하정우, ♥11살 연하와 결혼 앞두고 '장어덮밥'…축하 쏟아진 첫 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하정우가 결혼 발표 후 처음으로 근황을 공개한 가운데, 팬들의 축하 메시지가 쏟아지고 있다.

하정우는 24일 자신의 SNS에 "굿주말"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 최근 배우 차정원과 결혼 소식을 전한 이후 처음 공개한 일상이라는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

공개된 사진에는 한 서점을 찾은 하정우의 모습이 담겼다. 검은색 모자와 마스크를 착용한 하정우는 가죽 재킷에 청바지, 운동화를 매치한 편안한 차림으로 여유로운 주말을 즐겼다.

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특히 서가를 둘러보거나 책을 펼쳐 읽는 등 소탈한 일상이 시선을 사로잡았다. 결혼을 앞둔 예비신랑이라고는 믿기지 않을 만큼 평소와 다름없는 자연스러운 모습이었다.

하정우의 게시물에는 결혼을 축하하는 댓글도 이어졌다. 누리꾼들은 "정우형 결혼 축하드리고 행복하세요", "오빠 결혼 축하해", "결혼 축하드려요" 등의 반응을 보이며 축하 인사를 건넸다.

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이 가운데 하정우가 팬의 질문에 직접 답변을 남겨 웃음을 자아내기도 했다. 한 누리꾼이 "토욜 저녁은 뭐 드셨나여"라고 묻자 하정우는 "장어덮밥"이라고 짧고 굵게 답했다.

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결혼을 앞둔 예비신랑의 저녁 메뉴까지 공개된 셈이다. 결혼 축하 댓글이 이어지는 와중에도 팬의 소소한 질문에 직접 답하는 하정우의 친근한 소통 방식이 눈길을 끌었다.

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한편 하정우는 11살 연하의 배우 차정원과 오는 12월 13일 결혼을 앞두고 있다. 두 사람은 약 6년간 교제를 이어온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com