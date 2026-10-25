이시영, '이혼 후' 낳은 둘째 딸 벌써 돌잔치…'배아 이식' 논란 딛고 특별한 세식구

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이시영이 이혼 후 출산한 둘째 딸과 함께한 특별한 가족 행사 모습이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

최근 SNS를 통해 이시영이 첫째 아들, 둘째 딸과 함께한 돌잔치 분위기의 행사 사진과 영상이 공개됐다.

공개된 영상에는 이시영이 두 아이와 함께 행사장에 입장하는 모습이 담겼다. 이시영은 한 팔로 둘째 딸을 품에 안고 다른 손으로는 첫째 아들의 손을 꼭 잡은 채 등장했다. 참석자들의 박수와 축하 속에 나란히 걸어 들어오는 세 식구의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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특히 이시영은 몸매가 드러나는 블랙 민소매 롱드레스를 입고 환하게 웃으며 등장했다. 긴 생머리를 늘어뜨린 그는 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 늘씬한 몸매와 변함없는 미모를 뽐냈다.

이혼 후 출산한 둘째 딸의 훌쩍 자란 모습도 시선을 사로잡았다. 이시영의 딸은 커다란 리본 장식이 돋보이는 순백의 드레스와 보닛을 착용하고 인형 같은 자태를 뽐냈다. 통통한 볼살과 앙증맞은 표정이 사랑스러움을 더했다.

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첫째 아들 정윤 군도 함께했다. 검은색 턱시도에 나비넥타이를 맨 정윤 군은 안경까지 착용하고 의젓한 오빠의 면모를 드러냈다. 이시영은 딸을 안은 상태에서도 아들의 손을 놓지 않고 살뜰히 챙기는 모습을 보였다.

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행사장 역시 눈길을 끌었다. 화이트와 투명 풍선으로 꾸며진 공간은 화사하면서도 고급스러운 분위기를 자아냈다. 이시영은 두 아이와 나란히 서서 기념사진을 촬영하는가 하면, 참석자들의 축하 속에서 환한 미소를 지었다.

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무엇보다 이번 모습은 이시영이 이혼 후 둘째 딸을 출산하며 세간의 관심을 모았던 만큼 더욱 눈길을 끈다.

이시영은 지난 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 첫째 아들을 품에 안았으나, 지난해 3월 결혼 8년 만에 이혼 소식을 알렸다.

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이후 같은 해 7월 전 남편과 결혼 생활 중 냉동 보관했던 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혀 화제를 모았다. 특히 전 남편의 동의 없이 배아 이식을 결정했다고 직접 밝히면서 논란이 일기도 했다.

당시 이시영은 배아 냉동 보관 5년 만료 시점이 다가오면서 이식을 결정했다며 "상대방은 동의하지 않았지만, 내가 내린 결정의 무게는 온전히 안고 가려 한다"고 설명했다.

전 남편 역시 둘째 임신에 반대했던 것은 사실이라면서도 아이가 태어난 만큼 아버지로서 책임을 다하겠다는 입장을 전했다.

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이시영은 지난해 11월 둘째 딸을 출산했다. 출산 당시에는 갑작스러운 하혈로 응급 수술을 받았으며, 딸이 1.9kg의 미숙아로 태어나 신생아 중환자실에서 치료받은 사실을 공개해 안타까움을 자아내기도 했다.

출산 후 이시영은 "하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고 평생 정윤이랑 씩씩이 행복하게 해줄게"라며 두 아이를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com