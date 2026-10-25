이현이, 존스홉킨스 합격한 첫째 子 교육 비결…"스케줄 중에도 수학 문제 풀어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 두 아들을 향한 남다른 교육열을 드러냈다.

24일 이현이의 유튜브 채널에는 과학 커뮤니케이터 궤도와 개그우먼 이은형이 출연해 자녀 교육과 과학적 사고에 대한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 이현이는 아이들이 수학에 흥미를 갖게 만드는 방법을 궁금해했다. 이에 궤도는 "가장 좋은 방법은 내가 먼저 하는 것"이라며 부모가 직접 공부하는 모습을 보여주는 것이 중요하다고 조언했다.

Advertisement

그러자 이현이는 "내가 이걸 4학년 때까지 했다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이현이는 "문제집을 똑같이 두 권 사서 제가 스케줄로 바쁘니까 그 문제집을 들고 다니면서 카니발에서 풀었다"며 "왜냐하면 설명을 해야 하니까"라고 털어놨다. 바쁜 방송 스케줄 속에서도 아들에게 수학 문제를 설명하기 위해 직접 같은 문제집을 풀며 공부했다는 것.

궤도는 단순히 문제를 설명하는 것을 넘어 부모가 평소 공부하는 모습을 보여주는 것이 중요하다고 강조했다. 그는 "아이들은 무조건 따라 한다"며 자신의 부모 역시 항상 책을 읽었다고 회상했다.

Advertisement

하지만 이현이는 "그럼 밥도 해주지 말고 계속 수학 문제만 풀고 있으면 되냐"고 반문해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이어 궤도가 부모가 스마트폰을 보는 시간을 언급하자 이현이는 "우리가 쿠팡에 주문할 게 얼마나 많은지 아느냐"며 육아와 살림을 병행하는 엄마들의 현실적인 고충을 대변하기도 했다.

Advertisement

이현이의 교육열은 이미 여러 차례 화제가 된 바 있다. 이현이는 이화여자대학교 출신으로, 남동생은 검사로 알려져 있다. 그는 과거 방송에서 어린 시절 부모에게 공부하라는 잔소리를 듣지 않았지만, 어머니가 모르는 내용을 질문하며 스스로 공부하도록 자극했다고 밝힌 바 있다.

또한 지난해 MBN·MBC드라마넷 '살아보고서'에서는 두 아들의 교육을 위해 해외살이를 고민하는 모습을 공개했다. 당시 그는 "아이들에게 세상이 넓다는 것을 보여주고 싶다"며 영어뿐 아니라 제2외국어와 다양한 자연 체험이 가능한 교육 환경에 관심을 보였다.

Advertisement

특히 올해에는 첫째 아들 윤서 군이 미국 존스홉킨스대학교 산하 영재교육 프로그램 CTY 여름 캠프에 합격해 화제를 모았다. 이현이는 지난 6월 유튜브를 통해 3주간 진행되는 캠프 참가 비용이 약 8300달러, 한화로 약 1300만원에 달한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

당시 그는 단순한 영어 실력 향상보다 아들이 넓은 세상을 경험하고 스스로 공부하고 싶은 동기를 얻는 것이 중요하다는 교육관을 전하기도 했다.

한편 이현이는 2012년 삼성전자 출신 홍성기 씨와 결혼해 슬하에 두 아들 윤서, 영서를 두고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com