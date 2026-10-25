박선영, 영화 하나 때문에 광고도 잘렸다 "이미지 손상으로 위약금도 물 뻔"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박선영이 배역 하나 때문에 광고에서 잘렸다고 고백했다.

23일 박선영의 유튜브 채널에서는 '박선영이 풀어주는 그때 그 시절'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

박선영은 과거 광고계를 휩쓸었던 때를 추억했다. 박선영은 "화장품 광고 모델을 했는데 '가슴 달린 남자'가 93년도 작품이었다. 93년도에 모델 전속계약을 해서 영화 개봉하고 바로 잘렸다. '어떻게 화장품 모델이 남자 역할을 할 수 있냐'더라"라고 밝혔다. 박선영은 영화 '가슴 달린 남자'에서 파격적인 남장 연기로 큰 인기를 모았다. 하지만 이로 인해 광고까지 잘리는 사태를 맞았다고.

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박선영은 "옛날엔 되게 보수적이었다. 위약감도 물 뻔 했다. 이미지 손상시키지 않았냐. 예전엔 정말 보수적이었다"고 씁쓸해했다.

박선영의 추억 여행은 계속됐다. 박선영은 "그때는 '태양의 여신'이라 해서 물에 다이빙을 했다. 예전에는 고속카메라 기법이 좋지 않았는데 수면에 들어가는 걸 감독님이 찍고 싶어했다. 근데 한번밖에 안 되지 않냐. 물에 들어가면 화장 다 지워지니까 한번 해야 되는데 일단 내가 입수 한번하고 전체적인 건 다이빙 선수가 입수해서 풀샷은 다이빙선수가 했다. 그래서 한번 들어갔는데 내가 들어간 게 보이겠냐. 그냥 뛴 것"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 박선영은 "'도전 지구탐험대'에서 칠레 경찰 체험도 했다. 실제로 총도 쐈다. 유도 배워서 국가대표 애들이랑 하고 실탄도 쐈다. 근데 촬영 감독님이 자꾸 나를 놓친다. 유격하는데 나를 자꾸 놓쳐서 유격을 세 번 했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com