국가비, 영국서 출산 후 겪은 트라우마 "상처 너무 커, 아직도 눈물나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 국가비가 영국 산후조리 과정에서 느낀 트라우마를 고백했다.

24일 국가비의 유튜브 채널에서는 '영국에서 아이 키우며 느낀 한국 육아 vs 영국 육아'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영국에서 딸을 출산한 국가비는 영국과 한국의 출산, 육아 방식의 차이를 비교했다. 특히 국가비는 "출산 과정과 출산 후는 정말 다르다. 왜냐면 제가 제왕절개로 낳았는데 영국에서는 계속 제왕절개를 안 하는 쪽으로 유도를 했다. 자연분만이 낫다는 뉘앙스로 계속 애기했는데 저는 줄리가 거꾸로 있어서 어쩔 수 없이 제왕절개를 했다"며 "과정은 정말 좋았다. 아프지도 않고 그 경험은 정말 좋았는데 정말 갈렸던 게 출산 후 병원에서의 경험과 산후조리 경험이 극단적이었다. 정말 안 좋았다. 트라우마가 있다. 아직까지 그 경험을 생각하면 아직도 눈물이 고인다. 그 정도로 너무 상처를 받았다. 긍정적으로 바라보려 노력했으나 정말 솔직히 얘기 드리면 트라우마였다"고 고백했다.

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국가비는 "한국에서 출산한 친구들의 경험을 들으면 전문가들이 도와주지 않냐. 회복 기간에 받았던 스트레스가 저랑인 비교도 안 되게 없었더라. 그게 부러웠다"고 털어놨다.

국가비는 "제왕절개하고 저는 48시간 만에 퇴원해서 충격적인 것도 있었다. 제가 엄마 그룹이 있다. 임신 과정 겪은 친구들이 네 명 있는데 다들 무통주사 없이 자연분만을 했다. 그 친구들은 과정이 힘들었지만 회복이 빨랐고 저는 출산의 고통은 못 느꼈지만 회복에 대해 공감할 수 있는 친구가 없어서 많이 외로웠다. 이게 맞는 건지 상처가 잘 아물고 있는지도 모르겠고 힘들고 외로웠다. 저는 제 친구들과 엄마의 사랑으로 많은 힘이 되었지만 전문적인 도움이 없어서 아쉬웠다"고 영국 산후조리에 대한 아쉬움을 털어놨다.

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한편, 유튜버 국가비는 2016년 유튜버 '영국남자' 조쉬와 결혼, 2024년 딸을 출산했다.

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wjlee@sportschosun.com