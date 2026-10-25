유병권, 결혼식 직전 파혼…충격 사유 고백 "나라별로 애인 있더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 겸 배우 유병권이 파혼했던 이유를 밝혔다.

유튜브 콘텐츠 '사얼빡'에서는 '결혼 못하는 사람 보세요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

결혼정보회사 성지인 대표를 만난 유병권은 자신의 파혼 과정을 밝혔다. 유병권은 "양가 정리까지 된 상태에서 식만 올리면 끝이었다. 근데 국가별로 나 같은 애가 있더라"라고 밝혀 충격을 안겼다.

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나라마다 애인이 따로 있었던 것.

유병권은 "나중에 연애할 때 뇌리에 박히는 키워드들이 있지 않냐. '어디 놀러 와서 누구랑 뭐하고 있어. 그 나라의 어떤 사람과'라고 하는 상황에 처하면 데이터 박사가 된다. 그때 되면 다 찾아본다"며 "상대 친구가 알려줬다. 그 친구가 말리더라"라고 털어놨다.

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하지만 유병권은 "근데 얘기 안하고 쑥 사라졌다. 감정이 앞서서 결혼을 추진하려 했는데 이별을 하는 게 맞는 거 같더라. 얘기 안 하고 사라졌다"며 "(헤어지고) 힘들었다. 약간의 의심병도 생긴 거 같다"고 밝혔다.

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이에 성지인 대표는 "저도 들은 이야기 중에 둘이 잘 만나고 있었는데 여자친구가 일주일 넘게 여행을 갔다 온다 했는데 신혼여행을 갔다 왔더라. 지인의 실제 실화"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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유병권 역시 지인 중에 비슷한 경험을 한 사람이 있다며 "크리에이터 하는 친구다. 그 친구가 만나던 남자애가 있는데 원래 고향이 외국이다. 바쁜 시즌이라고 하면서 왔다 갔다 하는데 뭔가 낌새가 이상해서 SNS를 타고 가다가 결혼식 사진을 발견했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com