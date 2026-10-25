김민, '구옥 조작 논란' 3주 만에 '나혼산' 초고속 복귀…동두천 어르신에 혼쭐

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김민이 '구옥 조작 논란'에도 불구하고 3주 만에 '나 혼자 산다'에 다시 출격한다.

지난 23일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 670회 말미에는 김민의 재출연을 예고하는 영상이 공개됐다. 지난 2일 방송된 667회에서 90년 된 구옥 생활을 공개한 뒤 조작설에 휩싸였던 김민이 불과 4회 만에 다시 출연하게 된 것.

이날 예고편에서 김민은 짙은 안개를 뚫고 오토바이를 타고 이동한 끝에 동두천의 한 운동장에 도착했다. 그는 "동두천시에서 1년에 한 번 운동회를 하는데 오늘이 그날"이라며 동네 체육대회에 참가한 이유를 밝혔다.

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특히 운동장에 도착하자마자 주민들과 스스럼없이 어울리는 모습이 눈길을 끌었다. 김민은 주민들을 향해 "대장 형님", "통장 이모"라고 부르며 반갑게 인사했고, 서로 끌어안는 등 남다른 친분을 과시했다.

김민은 "젊은 친구들이 떠나고 어르신들이 많이 남았다. 평균 연령대가 높다"며 동네 사정을 설명했다. 이어 다른 팀에 무시당하지 않기 위해 계주에서 반드시 승리하겠다는 각오를 드러냈다.

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하지만 의욕이 앞선 탓일까. 김민은 뜻밖의 말실수로 주민에게 혼쭐이 나 웃음을 안겼다. 한 주민이 "노약자석은 필요 없다"고 구호를 외치자 김민이 이를 "노약자는 필요 없다"고 잘못 따라 한 것. 이에 주민은 "노약자는 필요 없다니. '노약자도 할 수 있다'고 해야지"라고 바로잡으며 핀잔을 줬다.

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이후 김민이 계주 주자로 나서 운동장을 전력 질주하는 모습까지 공개되면서 경기 결과에 대한 궁금증을 높였다.

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무엇보다 이번 재출연은 김민이 최근 '나혼산' 출연 이후 구옥 조작 논란에 휩싸였다는 점에서 더욱 관심을 모은다. 앞서 김민은 지난 2일 방송에서 동두천에 위치한 90년 된 구옥을 공개했다. 당시 그는 가족끼리 친하게 지내던 형의 집이라며 해외를 오가면서 해당 공간에 거주하고 있다고 설명했다. 그러나 방송 이후 일부 누리꾼들이 로드뷰 등을 근거로 실제 거주 여부에 의문을 제기하면서 조작설이 불거졌다.

논란이 확산하자 김민은 "조작이나 설정은 정말 없다"고 해명했다. MBC 측 역시 "방송에 소개된 집은 김민 씨가 실제로 거주하는 공간이 맞다. 제작진이 별도로 정비하거나 상황을 위해 연출한 부분은 없다"고 선을 그었다.

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논란에도 김민이 출연한 667회는 닐슨코리아 기준 전국 가구 시청률 6.0%를 기록하며 화제를 모았다. 이런 가운데 김민이 첫 출연 이후 불과 3주 만에 다시 등장한다는 점도 주목할 만하다. 특히 이번에는 집이 아닌 동네 체육대회를 배경으로 주민들과 자연스럽게 어울리는 일상이 예고되면서 또 어떤 모습을 보여줄지 기대를 모으고 있다.

한편 김민의 동두천 운동회 도전기는 오는 30일 방송되는 '나 혼자 산다' 671회에서 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com