'남희두 결별설' 이나연, 확 달라진 얼굴? "보정과 화장" 직접 답했다

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 출신 이나연이 외모 변화에 대한 네티즌의 댓글에 직접 답했다.

이나연은 25일 "망한 거 같아서 처박아 둔 영상…. 나둥이들한테 하트 보내려고 올립니다. 내 하트를 받아줘"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 잠옷 차림의 민낯에서 헤어·메이크업·코디를 완벽하게 갖춘 모습으로 변신하는 이나연의 모습이 담겼다. 파리를 배경으로 색다른 매력을 발산한 그는 한층 화려해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

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이를 본 한 네티즌은 "얼굴이 많이 뭔가 달라지신 듯"이라는 댓글을 남겼다. 이에 이나연은 "보정과 화장이랄까… 헤헤"라고 답하며 유쾌하게 반응해 눈길을 끌었다.

한편 이나연은 연인 남희두와 결별설에 휩싸인 상태다.

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최근 두 사람의 SNS에는 결별 여부를 묻는 팬들의 댓글이 잇따르고 있다. 두 사람이 SNS에서 서로의 흔적을 조금씩 지워가고 있다는 추측이 나오면서다. 특히 지난달부터 이나연의 영상에서 평소 착용하던 커플링이 보이지 않는 데다, 두 사람이 함께 출연하는 커플 유튜브 콘텐츠도 지난 8월 이후 공개되지 않아 결별설에 힘이 실렸다.

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다만 이나연의 유튜브 채널에는 아직 남희두와 함께 촬영한 영상이 남아 있으며, 실제 결별 여부는 확인되지 않았다.

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jyn2011@sportschosun.com