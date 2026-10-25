'닥터X' 김지원, 46년 고통 손 내밀었다..최고 21.3% 흥행 질주

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(제작 스튜디오S, 스튜디오드래곤, 하이지음스튜디오/이하 '닥터X')의 김지원이 모두가 기피하는 고위험 수술을 자처해 무려 46년 동안 비극의 트라우마 속에서 살아가는 환자의 고통에 손을 내밀어 뭉클한 감동을 안겼다.

이와 함께 '닥터X' 6화는 최고 시청률 21.3%를 기록하며 또다시 자체 최고 시청률을 경신, 매주 자체 최고 기록을 이어갔다. 또한, 전국 19.5%, 수도권 19.2%로 동시간대, 토요일 미니시리즈, 주간 미니시리즈 전체를 통틀어 1위를 차지하며 적수 없는 부동의 1위를 입증했다. 2049 시청률 역시 최고 7.67%, 평균 6.9%로 또 한번 압도적 흥행 파워를 과시했다.

지난 24일(토)에 방송된 '닥터X' 6화는 계수정(김지원 분)과 지금은 세상을 떠난 소년 바라카(전지온 분)의 첫 만남을 회상하며 시작돼 몰입도를 높였다. 내전 국가인 라고타에서 의료봉사활동을 하던 계수정은 한 군인에게 생명의 위협을 당했지만 바라카의 도움으로 목숨을 건졌다. 바라카는 계수정을 향해 '당신이 신의 손이라 불리는 닥터X가 맞냐'고 물으며 동생 니마(전아이샤 분)가 총에 맞았다며 도움을 청했고, 계수정과 바라카가 니마를 구하기 위해 함께 총알이 빗발치는 전장 속에 뛰어드는 모습이 그려져 보는 이의 마음을 먹먹하게 했다.

Advertisement

그리고 시점은 구서대병원 계수정이 있는 곳으로 돌아왔다. 이번에 계수정이 맡게 된 환자는 무려 46년이라는 긴 시간 동안 외상의 트라우마를 품은 채 살고 있는 오상범(하성광 분)이었다. 오상범은 40여 년 전 머리에 관통상을 입은 피해자로, 그때의 의료 기술로는 머릿속에 박힌 총알 파편을 꺼낼 수 없어 그대로 둔 채 살아왔지만, 여전히 경련, 발작, 두통, 환상과 환청 등으로 고통받는 상황이었다. 구서대병원 의사들은 성공 확률이 지극히 낮을뿐더러 세간의 주목도도 높은 수술이라며 난색을 표한 가운데, 유일하게 계수정이 나선 것이었다.

하지만 증상뿐만 아니라 환자의 굳게 닫힌 마음의 문 역시 큰 숙제였다. 자료가 모두 소실된 상황에서 오상범은 수술은커녕 검사조차 거부하고 있었고, 계수정과 장희숙(이정은 분) 그리고 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분)까지 이른바 '팀 계수정'이 오상범을 설득하기 위해 직접 찾아가며 정성을 들였다.

Advertisement

오상범의 사연은 가슴을 아리게 했다. 사건 당시, 그저 '형 바라기'인 어린 소년이었던 오상범은 40년이 넘는 시간 동안 시신조차 찾지 못한 형을 절절히 그리워하고 있었고 "모든 게 다 내 잘못이다. 죽는 건 편한 것 같으니 이렇게 아프게 사는 걸로 값을 치르고 싶다"라는 말을 끝으로 오랜 시간 말문조차 닫아버린 상태였다. 그저 진통제에 의존에 산송장처럼 살고 있는 오상범의 모습을 안타까워하던 주변 지인들은 그가 삶의 희망을 되찾길 진심으로 바랐고, 수정은 "아무것도 하지 않으면 아무 가능성도 없다"라는 말로 오상범의 마음을 돌렸다.

Advertisement

그도 잠시, 수술은 또 하나의 난관에 부딪혔다. 계수정은 오상범의 뇌CT 사진을 보고 "도대체 그날 무슨 일이 있었던 거야"라며 의문을 표하며, 이 수술이 결코 단순한 케이스가 아님을 암시했다. 또한 오상범의 행동을 유심히 관찰하던 계수정은 그가 죽은 형이 환영을 보고 있단 사실을 알아챘고, "중요하실 것 같다"라면서 수술을 하게 될 경우 형의 환영을 보지 못할 것이라고 설명했다. 오상범은 자신과 함께하던 형의 환상이 그저 증상이라는 사실을 확인받자 수술을 하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 형을 그리워하는 오상범의 모습을 보며 바라카를 떠올린 계수정은 그의 심정을 이해하며, 오상범이 마음을 다잡을 때까지 기다려 주기로 했다.

Advertisement

하지만 그날 밤, 오상범이 병실에서 사라져 버리며 병원을 발칵 뒤집었다. CCTV를 통해 그가 병원 옥상에 올라간 사실을 알아차린 박태경과 조원진은 다급히 그의 뒤를 쫓았지만 난간 끝에 아슬아슬하게 서있던 오상범은 사건의 트라우마가 발현돼 몸부림치고 있는 상황이었다. 동시에 계수정이 절박한 마음으로 병원을 향해 달려가는 모습으로 극이 종료돼 폭발적인 긴장감과 먹먹한 여운을 자아냈다. 이에 계수정이 끝나지 않는 비극 속에서 고통받는 환자의 생명과 영혼을 구해낼 수 있을지, 향후 전개에 귀추가 주목된다.

SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르. 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com