임신 몰랐는데 30분만 출산.."자궁암인 줄, 아이 입양 보낼까" 충격 사연 ('결혼지옥')

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[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 'SOS 부부'가 등장한다.

26일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 189회에는 "저희 아이를 살려주세요"라며 도움을 요청한 'SOS 부부'가 등장한다. 아내는 임신 사실을 알게 된 지 불과 30분 만에 아이를 출산했다고 밝혀 녹화 시작부터 스튜디오를 충격에 빠뜨린다. 아무런 준비도 없이 하루아침에 엄마가 된 아내에게 대체 무슨 일이 있었던 것일까.

이날 아내는 출산 직전까지 9개월 동안 자신이 임신했다는 사실을 전혀 몰랐다고 고백한다. 다낭성 난소 증후군으로 평소 생리가 불규칙했던 데다 입덧이나 태동 같은 임신 증상도 전혀 느끼지 못했다는 것. 남편 또한 아내가 전체적으로 체중이 늘어서 차마 임신이라고는 의심하지 못했다고 털어놔 MC들은 물론 오은영 박사마저 경악하게 한다.

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아내는 어느 순간 배에서 단단한 덩어리가 만져지자 자궁암이나 난소암을 의심했다고 한다. 이후 극심한 허리 통증을 느껴 응급실을 찾았고, 의사로부터 믿기 힘든 이야기를 들었다고 전한다. 배에서 만져지던 덩어리는 다름 아닌 아기의 머리와 배, 다리였고, 이미 임신 35주 2일째였다는 것.

급기야 역아였던 아이의 다리가 나오기 시작하면서, 아내는 곧바로 응급 제왕절개 수술을 받게 됐다고 회상한다. 병원에 도착한 지 불과 30분 만에 엄마가 된 것. 좀처럼 이해하기 힘든 이야기에 MC 장동민은 "이게 말이 돼?"라며 입을 다물지 못한다.

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하루아침에 출산하게 된 아내는 아이의 태명은 물론 이름조차 준비하지 못했고, 출산 직후에는 아이를 입양 보내야겠다는 생각까지 했다고 고백한다. 준비할 틈도 없이 엄마가 된 아내의 혼란은 출산 이후에도 계속됐다는데. 모두를 충격에 빠뜨린 'SOS 부부'의 이야기는 10월 26일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 189회에서 공개된다.

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jyn2011@sportschosun.com