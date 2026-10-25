백종원♥소유진, 집 안 가득한 고가 미술품...'억 소리' 나는 초호화 컬렉션

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 소유진이 집 안을 가득 채운 미술 작품들을 공개하며 남다른 아트 컬렉팅 취향을 드러냈다.

소유진은 25일 자신의 집에 있는 작품들을 소개한 과거 영상을 공유하며 "집에 있는 작품들. 소영쌤 집에 놀러 온 김에 함께 소개도 해보고 수다도 하고"라고 전했다.

해당 영상은 2023년 공개된 유튜브 채널 '아트메신저 이소영'의 콘텐츠로, 소유진이 자신의 집 곳곳에 놓인 미술 작품들을 소개하는 모습이 담겼다. 채널을 운영하는 미술 전문가 이소영은 소유진을 향해 "내가 아는 연예인 중 찐 컬렉터 유일무이"라며 남다른 애정을 드러냈다.

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영상 속 소유진의 집은 그림은 물론 사진 작품과 대리석 작품까지 다양한 예술 작품으로 채워져 있어 눈길을 끌었다. 집 안 곳곳에 작품을 걸어둔 소유진은 "조금씩 모으다 보니까"라며 컬렉션을 꾸준히 늘려온 과정을 설명했다.

특히 집 안을 파란색 계열의 작품으로 채우게 된 데에는 남편 백종원의 영향이 있었다. 소유진은 "남편이 '그림을 거는 건 뭐라 안 할 테니 물이나 그런 느낌이 있었으면 좋겠다. 사주에 물이 부족하다'고 했다"며 "그래서 물, 파란색으로 채우다 보니까 '블루존'이 됐다"고 밝혔다.

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소유진이 미술 작품을 모으게 된 계기에는 백종원의 독특한 사업 방식도 있었다. 그는 "남편이 식당도 얼굴을 드러내고 하지 않나. 그러니까 무슨 선물을 받아도 항상 남편 얼굴, 그림이다. 남편이 그리기가 좀 쉬운지"라고 농담을 건넸다.

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이어 "'왜 이렇게 얼굴이 자신이 있냐. 동네방네 얼굴을 이렇게 자꾸 붙여놓냐'고 했더니 이유가 있다더라"며 "자기 식당이라는 걸 보여주기 위해서 하다 보니 자연스럽게 이 사람 얼굴이 브랜드가 된 거다"라고 설명했다.

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소유진의 컬렉션은 단순히 집을 꾸미는 수준을 넘어 다양한 작가들의 작품을 아우르고 있었다. 한국의 젊은 작가들이 선보인 작품부터 고가의 미술 작품까지 폭넓게 소장하며 예술에 대한 관심과 애정을 드러냈다.

한편 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 1981년생인 소유진과 1966년생인 백종원은 15살 차이로 알려져 있다. 소유진은 현재 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서 MC로 활약하고 있다.