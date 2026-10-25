"래퍼랑 사귀지마" 결혼 5일만 불륜설 양홍원, 아내 발언 '성지글' 됐다

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[스포츠조선 정유나 기자] 래퍼 양홍원이 결혼 5일 만에 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 아내 원현주가 과거 방송에서 래퍼와의 연애를 두고 했던 발언이 재조명되고 있다.

지난달 5일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '결혼식 전에 풀어보는 좌충우돌 결혼 생활 비하인드 썰'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 결혼을 앞둔 양홍원과 원현주는 진행자 스윙스와 함께 연애 시절부터 결혼을 준비하기까지의 이야기를 나눴다.

대화 도중 스윙스가 원현주에게 남자친구일 때와 남편이 된 이후 양홍원의 모습이 다르냐고 묻자, 원현주는 "다른 사람이다. '누구세요'다"라며 "남자친구로서는 별로다"라고 솔직하게 답했다. 양홍이도 "진짜 별로다, 저"라며 아내의 말에 동의했다.

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이후 양홍원은 아내에게 래퍼와의 연애에 관한 당부를 대신 전해달라고 요청했다. 그는 "웬만하면 래퍼랑 사귀지 말라고 여자애들한테 말해달라"고 했고, 원현주는 망설임 없이 "웬만하면 래퍼랑 사귀지 마세요!"라고 외쳐 웃음을 안겼다.

이를 들은 스윙스도 "믿거랩!"이라고 맞장구쳤다. 이어 여성들이 자신과 헤어질 때도 비슷한 말을 했었다며 농담을 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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양홍원은 래퍼와 연애할 때 필요한 자세에 대해서도 언급했다. 그는 "래퍼 하나 잡아서 자기 걸로 제대로 만들 거면 하시고"라며 "래퍼한테 자기가 생각한 세상이 전부가 아니라는 걸 알려줘야 한다"고 말했다.

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당시에는 세 사람의 유쾌한 입담과 연애 관련 농담으로 마무리됐던 대화였지만, 최근 양홍원이 불륜 의혹에 휩싸이면서 원현주의 과거 발언까지 다시 주목받고 있다.

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양홍원의 불륜 의혹은 지난 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불거졌다. 소속사 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했으나, 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹에 선을 그었다.

또한 소속사 측은 폭로자가 금전을 요구하며 양홍원과 동행 여성을 협박했다고 주장했다. 현재 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

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한편 양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼했다. 8년간 열애를 이어온 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았고 2년 만에 정식으로 결혼식을 올리게 됐다. 하지만 결혼 5일 만에 때아닌 불륜 의혹에 제기돼 파장이 일었다.

jyn2011@sportschosun.com