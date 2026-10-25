"★들이 쏟아졌다"…넷플릭스 10주년 기념 '넷플잔치', 첫날부터 열기 뜨거웠네

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 넷플릭스(Netflix)가 한국 서비스 10주년을 기념해 개최한 '넷플릭스 코리아 10주년 미쳤넷! 넷플잔치'의 1일차 행사가 성황리에 마무리됐다.

지난 24일 상암 문화비축기지에서 진행된 '넷플릭스 코리아 10주년 미쳤넷! 넷플잔치'(이하 '넷플잔치') 1일차 행사가 팬들의 뜨거운 반응 속에 성황리에 마무리됐다. '넷플잔치'는 지난 10년간 넷플릭스 코리아와 함께해 온 한국 팬들의 사랑에 보답하고자 마련된 시청자 참여형 행사로, 작품의 주역들과 함께하는 특별한 만남부터 다채로운 공연 및 참여형 프로그램으로 현장을 가득 채운 관객들에게 어디서도 경험할 수 없는 즐거움을 선사했다. 특히나 1일차 주요 무대는 유튜브, 틱톡, 치지직에서 진행된 라이브를 통해 온라인에서도 즐길 수 있었으며, 통합 실시간 누적 조회수 358만 뷰를 기록했다.

먼저, 시원한 가창력과 파워풀한 퍼포먼스로 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어낸 가수 바다의 공연이 '넷플잔치' 1일차를 화려하게 열었다. 넷플릭스만이 선보일 수 있는 장르 불문 종합 엔터테인먼트를 오프라인에서 직접 경험한 시청자들의 열기도 뜨거웠다. '최강 피지컬과 운동회에 참여하시겠습니까?' 코너에서는 MC 이재율의 진행 아래 김동현과 아모띠가 등장해 팬들과 함께 줄다리기, 풍선 넘기기 등을 즐기며 특별한 운동회를 펼쳤다. '넷플 최고의 브레인을 찾아라' 코너에서는 '데블스 플랜'의 궤도, 이세돌, 이혜성이 팬들과 함께 넷플릭스 서비스와 작품에 관한 다양한 퀴즈를 풀며 두뇌 게임에 나섰다. 여기에 '폭싹 속았수다'의 감동을 다시 한 번 전한 가수 최백호와 본업 천재 모먼트로 돌아온 '솔로지옥' 규현의 축하 공연까지 다채로운 볼거리와 음악은 축제의 분위기를 한층 풍성하게 만들었다.

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이외에도 현장에서 특별 라이브로 진행된 '축하하러 온 건 맞는데' 역시 팬들에게 유쾌한 경험을 선사했다. '홍보하러 온 건 맞는데' MC 유병재와 조나단을 비롯해 과거 MC였던 침착맨과 이창호, '오징어 게임'과 '수리남', '악연'의 박해수, '남편들'과 '중증외상센터'의 윤경호가 게스트로 함께하며 재치있는 입담과 유쾌한 케미스트리로 현장을 웃음으로 물들였다. 뿐만 아니라, 넷플 10돌상, 넷플 과거시험, 넷플 분장실, 넷플 비밀정원, 넷플 10년 정주행 등 넷플릭스의 개성을 살린 다양한 포토존과 체험 코너가 마련돼 팬들에게 색다른 재미를 선사했다. 여기에 다채로운 먹거리로 구성된 F&B 부스와 넷플릭스 코리아 10주년 한정판 굿즈를 만날 수 있는 굿즈숍까지 '넷플잔치'를 찾은 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 만들었다.

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'넷플 10년, 미쳤넷!' 코너에서는 지난 10년간 넷플릭스 코리아를 빛낸 작품들의 주역들이 한자리에 모여 팬들과 특별한 만남을 가졌다. 'D.P.'의 정해인·구교환, '오징어 게임'의 이정재·이병헌·박해수, '지옥'의 김현주·김성철·김신록, '마스크걸'의 염혜란·이한별, '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'의 권성준·후덕죽, '케이팝 데몬 헌터스'의 안효섭까지. 다채로운 작품의 주역들이 차례로 등장하자 현장에는 뜨거운 환호가 쏟아졌다. MC 김신영의 진행 아래 출연진들은 각 작품의 명장면과 함께 작품을 둘러싼 이야기를 나누며 지난 10년의 순간들을 되짚었다. 스크린에 명장면이 펼쳐질 때마다 팬들은 함께 웃고 감동하며 열띤 호응을 보냈고, 작품과 배우를 향한 애정을 다시 한번 드러냈다. 작품이 선사했던 감동과 여운을 탤런트와 팬들이 함께 나누며 '넷플잔치'만의 특별한 순간을 완성했다.

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1일 차 행사의 대미를 장식한 'What Next?' 코너에서는 앞으로 공개될 기대작들의 주역들이 총출동해 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 먼저 배우 윤경호가 깜짝 등장해 오프닝을 장식한데 이어, 넷플릭스 풍악대의 신명나는 공연이 팬들의 이목을 집중시켰다. 이어 넷플릭스의 공동 CEO 테드 서랜도스(Ted Sarandos)가 무대에 올라 인사와 함께 "한국에서 시작된 이야기들이 모든 국경과 언어의 장벽을 뛰어넘어 사랑받고 있다"며, "앞으로 10년도 우리가 상상조차 하지 못한 가능성을 보여줄 것"이라고 넷플릭스 10주년을 축하하기 위해 현장을 찾아준 팬들에게 깊은 감사를 전했다.

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이어진 라인업 공개에서는 '가능한 사랑'의 전도연·설경구·조인성·조여정, '천천히 강렬하게'의 송혜교·공유·김설현, '그랜드 갤럭시 호텔'의 이도현·신시아, '늑대, 소녀'의 김민주·로몬·문상민, '지금 우리 학교는' 시즌2의 박지후·윤찬영·조이현·로몬, '나 혼자만 레벨업'의 변우석까지 배우들이 직접 무대에 올랐다. 배우들은 작품을 직접 소개하며 앞으로 공개될 이야기에 대한 기대감을 더하는 동시에, 무대 위에서 폭발적인 환호를 끌어내며 '넷플잔치'의 열기를 최고조로 끌어올렸다. '넷플잔치'의 화려한 피날레는 가수 지코의 에너지 넘치는 무대로 막을 내렸다. 팬들의 뜨거운 호응 속에 펼쳐진 공연은 축제의 열기를 끝까지 이어가며 첫째 날을 화려하게 마무리하는 동시에,25일 '넷플잔치' 2일차에 대한 기대감을 한껏 더했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com