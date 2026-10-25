전현무, 얼마나 악플로 마음고생 했길래…"유두 자르는 수술도 알아봐" ('사당귀')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 전현무가 유두 비호감 악플에 유두 절제 수술을 고민했던 과거를 공개한다.

25일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 전현무는 방송 초창기 비호감 이미지로 고민했던 속내를 털어놔 이목을 집중시킨다. 전현무는 "최초로 받은 악플이 '유두도 비호감'이었다"라며 "'유두에 점퍼도 걸 수 있을 것 같다'는 악플이 달렸다"라는 거침없는 고백을 이어간다.

전현무는 "유두까지 비호감이래서 유두 자르는 수술을 알아봤다"고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 그는 "의사가 피가 너무 많이 나는 수술이라 권하지 않는다고 하더라"며 실제로 진지하게 유두 절제 수술을 고려했던 웃픈 사연을 전해 스튜디오를 술렁이게 한다.

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전현무는 "방송을 아무리 열심히 해도 모르는 사람들에게 외모로 욕을 너무 먹으니까 그때부터 제모, 시술 등 자기관리를 하기 시작했다"고 전하며 "방송에서 보기가 싫다고 하니까 바꿔야겠다고 생각했다"라고 그 당시의 솔직한 속내를 털어놓는다고.

이 같은 전현무의 깜짝 고백에 '찐친' 엄지인은 "이 일로 고민했던 건 알았지만 이 정도로 심각하게 고민한 줄은 몰랐다"라며 놀라움을 드러낸다. 김숙 역시 "얼마나 충격을 받았으면 수술까지 알아봤겠냐"라고 전현무의 마음을 헤아리며 "다 지났으니 지금에서야 웃는다"라며 그를 다독인다. 유두 절제 수술까지 고민했던 전현무의 비호감 시절 에피소드는 '사당귀' 본 방송에서 공개된다.

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한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com