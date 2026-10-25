"돌아와 현주"..'불륜설' 양홍원, 무대서 아내 이름 불렀다 '의미심장'

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[스포츠조선 정유나 기자] 래퍼 양홍원이 결혼 직후 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 논란이 불거진 직후 무대에서 아내 원현주의 이름을 언급해 관심을 모으고 있다.

양홍원은 지난 24일 서울 KBS아레나에서 열린 '2026 스카 페스티벌: Super-Swag'에 출연해 자신의 곡 'ROSE'를 선보였다. 공연 도중 그는 노래 가사에 담긴 "Come back to me, 현주(돌아와 현주)"라는 구절을 불렀다.

해당 장면이 담긴 영상은 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산됐다. 이 곡은 양홍원이 과거 원현주와 교제하다 헤어졌을 당시 만든 것으로 알려져 있다. 최근 불거진 불륜 의혹과 맞물려 공연에서 아내의 이름이 언급된 장면에도 이목이 쏠렸다.

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사진=온라인 커뮤니티

양홍원의 불륜 의혹은 지난 23일 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불거졌다. 소속사 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정했으나, 객실 안에서 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹에 선을 그었다.

또한 소속사 측은 폭로자가 금전을 요구하며 양홍원과 동행 여성을 협박했다고 주장했다. 현재 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소한 상태다.

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한편 양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 결혼했다. 8년간 열애를 이어온 두 사람은 2024년 딸을 품에 안았고 2년 만에 정식으로 결혼식을 올리게 됐다. 하지만 결혼 5일 만에 때아닌 불륜 의혹에 제기돼 파장이 일었다.

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jyn2011@sportschosun.com