김준호, 임신 ♥김지민 위해 백두산 천지 태교..중국서 영상통화

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[스포츠조선 정유나 기자] '끝까지 간다! 독박투어' 김준호가 백두산 천지의 절경을 임신 중인 아내 김지민에게 영상통화로 보여주며 달달한 남편 면모를 드러냈다.

24일(토) 방송된 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 21회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국 연길로 떠나 꿈에 그리던 백두산 '천지'를 영접하는 모습이 펼쳐졌다. 앞서 '덕 쌓기' 프로젝트를 가동하며 '천지' 만나기에 진심이었던 이들은 이날 천지 앞에서 가족들에게 영상 통화를 걸어 벅찬 기쁨을 나눴다. 또한, 유세윤은 '최다 독박자'가 됐지만 '기름 개구리' 먹방 벌칙을 실행하다가 뜻밖의 몸보신 타임을 즐겨 안방극장에 반전 웃음을 선사했다.

중국에서의 3일 차 아침, '독박즈'는 흐린 날씨에 걱정하며 백두산을 올랐지만 신비로운 푸른빛 천지를 영접해 감격에 젖었다. 김대희는 "아내에게 보여주고 싶다"며 영상 통화를 걸어 천지의 절경을 아내와 큰딸 사윤이에게 보여줬다. 김준호 역시 김지민에게 전화해 "여기가 천지야"라고 스윗한 면모를 발산했다. 잠시 후, 구름이 개고 하늘이 더욱 맑아지자, '독박즈'는 천지를 배경으로 단체사진을 촬영하며 추억을 저장했다.

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천지의 기운을 온몸으로 받은 '독박즈'는 또 다른 백두산의 명소인 '비룡폭포'로 향했다. 이곳은 노천 자연 온천수와 폭포수를 함께 볼 수 있는 곳이었는데, 200개가 넘는 계단이 펼쳐지자, 멤버들은 무릎이 아픈 장동민을 챙기며 천천히 '비룡폭포' 쪽으로 올라갔다. 이후 백두산 아래로 떨어지는 장엄한 폭포를 마주한 이들은 위대함과 절경에 경이로움을 표했다. 뒤이어 '독박즈'는 백두산 입장료을 건 독박 게임을 했는데 여기서는 홍인규가 꼴찌를 했다.

다음 코스는 장동민이 추천한 장백산 인근의 '은두리 마을'이었다. 3일 차 숙소에 들어선 이들은 '무독' 장동민을 속이기 위해 은밀하게 '짜기 작전'에 들어갔다. '금지어'를 말하면 독박자가 되는 장기 게임을 통해 장동민에게 1독을 씌우려 한 것. 자연스럽게 이들은 "이건 처음이야"라는 금지어를 장동민에게 유도해내 '작당 모의'에 성공했다. 그 결과, 숙소비를 내게 된 장동민은 "이 썩어빠진 인간들! 그걸 계획했어?"라며 극대노해 현장을 초토화시켰다. 방 배정까지 일사천리로 끝낸 '독박즈'는 '은두리 마을' 광장으로 발걸음을 옮겼고, 현지 전통 문화를 재해석한 각종 쇼와 화려한 불꽃놀이를 즐겼다.

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저녁 식사는 장동민이 예약한 '만주식 훠궈' 식당에서 진행했다. 멤버들은 각자 취향대로 마라탕, 백탕, 해물탕 등 육수를 주문했고, 각종 고기 토핑에 중국의 8대 명주인 고량주까지 곁들였다. 푸짐한 식사 후, '저녁 식사비'를 건 독박 게임을 했다. 이들은 "이번 여행에서 좋았던 점을 이야기하며 폭탄을 돌리는 게임을 하자"고 합의했다. 여기서는 김준호와 유세윤이 동시에 걸렸고, 재대결 때에는 서로의 장점을 주고받는 '덕담 폭탄 돌리기'를 하기로 했다. 이때 유세윤은 의미심장한 미소를 짓더니 "우연히 준호 형이 샤워하는 걸 봤는데…"라며 김준호의 신체 비밀을 폭로하려 했다. 때마침 '폭탄'이 터지면서 유세윤은 끝내 말을 하지 못했다. 폭로 위기를 넘긴 김준호는 "그거 비방용일 텐데, 타이밍이 좋게 끝났네. 다행이다"라며 웃었다.

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다음 날 아침, 유세윤과 홍인규는 단 둘이 '모닝 러닝'을 했다. 홍인규는 "이곳이 고지대라 더 힘들다"며 숨을 헐떡였지만, 유세윤은 "그래서 2km만 뛰어도 4km를 뛴 효과가 난다"고 그를 독려했다. 훈훈하게 러닝을 마친 뒤, '독박즈'는 '최다 독박자'를 결정하기 위해 마지막 게임을 했다. '기름 개구리 먹방'에 맞춰 보양식 식당으로 이동한 이들은 숟가락을 입에 물고 주사위를 많이 쌓는 순서대로 '독박'에서 제외하기로 했다. 아슬아슬한 승부 끝에 유세윤이 결국 최종 독박자가 됐다. 장동민은 "사실 이 '기름 개구리'가 엄청난 보양식이다. 남성 활력에 그렇게 좋다던데?"라며 유세윤을 위로했다. 하지만 팔팔하게 뛰는 '기름 개구리'를 본 유세윤은 진저리를 쳤고, 드디어 '기름 개구리' 요리가 나오자 눈을 질끈 감고 맛을 봤다. 그런데 그는 "민물고기 맛이 나는데, 다리는 맛있다"며 의외로 흡족해했다. 유세윤의 반전 반응에 나머지 멤버들은 모두 개구리 다리를 시식해 '몸보신 타임'을 즐겼다.

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이렇게 '백두산 천지' 투어가 훈훈하게 끝난 가운데, '독박투어'는 다음 주부터 '니가 내라 독박투어'로 제목을 바꾸고 새롭게 시청자들을 찾아갈 예정이다.

한편 김지민은 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했으며, 현재 임신 중이다. 내년 2월 출산 예정이다,

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jyn2011@sportschosun.com