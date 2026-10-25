"목발 부러뜨리고 감금"..카광, '팬 학대·금전 착취' 충격 논란

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[스포츠조선 박아람 기자] 구독자 약 47만 명을 보유한 유튜버 카광이 태국 여행 방송에 함께 출연한 여성을 학대하고 금전적으로 착취했다는 의혹에 휩싸였다. 관련 폭로가 온라인을 통해 확산하면서 파장이 커지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '다리 수술, 지적장애 의심 취약여성을 학대·착취한 유튜버 카광을 고발합니다'라는 제목의 글과 관련 영상이 올라왔다.

자신을 해당 여성을 돕고 있는 변호사라고 소개한 작성자 A씨는 카광과 일부 방송 관계자들이 수개월 동안 방송을 이유로 여성에게 모욕적인 행동과 가혹행위를 했다고 주장했다.

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A씨에 따르면 해당 여성은 카광의 팬으로 방송에 출연했으며, 당시 인공고관절 수술을 받은 뒤 회복 중이었다. 태국 현지 방송 과정에서는 여성의 목발을 부러뜨리고, 시청자 후원금을 이유로 식사를 제한하거나 잠을 자지 못하게 했다는 의혹이 제기됐다. 여성이 배고픔을 견디지 못해 망고를 먹자 위협했으며, 귀가하겠다는 의사를 밝혔음에도 현장을 떠나지 못하도록 했다는 주장도 나왔다.

금전적 착취 의혹도 불거졌다. A씨는 방송 출연과 후원금 명목으로 여성에게 각각 1000만원 이상을 받아 갔으며, 계약을 내세워 여성을 압박했다고 주장했다.

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또한 A씨는 여성이 지난 21일 저녁 도움을 요청해 주태국 한국대사관에 긴급 보호를 요청했으며, 대사관 측이 다음 날 오전 여성을 다른 방송 관계자들과 분리해 보호했다고 설명했다. 귀국 후에는 관련자들을 학대·강요·감금·폭행상해 등의 혐의로 고소하겠다는 방침도 밝혔다.

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폭로가 알려지자 온라인에서는 방송을 위한 연출이라는 이유로 출연자의 안전과 인권을 침해한 것 아니냐는 비판이 이어지고 있다.

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다만 현재까지 공개된 내용은 작성자 측의 주장으로, 대사관의 구체적인 조치와 실제 고소 여부는 별도로 확인되지 않았다. 여성의 지적장애 여부 역시 공식적인 진단이 확인되지 않은 상태다. 카광 측의 구체적인 반박 입장도 확인되지 않아 의혹의 사실관계는 추가 확인이 필요한 상황이다.

tokkig@sportschosun.com