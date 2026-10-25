'양홍원과 모텔 동행' 일반인 여성, '신상 유포 피해' 호소..."가족까지 고통"

사진='에겐남 스윙스' 유튜브 캡처

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 양홍원과 모텔에 동행한 것으로 알려진 여성이 온라인상 신상 유포로 인한 피해를 호소하며 논란의 조속한 마무리를 요청했다.

최근 온라인 커뮤니티에는 양홍원과 모텔에 동행한 여성으로 추정되는 인물이 작성한 입장문이 올라왔다. 다만 해당 글의 작성자가 실제로 당시 양홍원과 동행한 여성인지는 공식적으로 확인되지 않았다.

글 작성자는 폭로자가 양홍원을 따라 모텔로 갈 것을 계속 요구했으며 아무 일 없이 양홍원은 침대에서, 작성자는 바닥에서 잠을 잤다고 설명했다.

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이어 "제 얼굴과 신상이 노출돼 저와 가족들이 지금까지 고통받고 있다"며 "술에 취해 잘못 판단한 것에 대해 후회하고 있다. 제 신상이 온라인에서 오르락내리락하는 지금 상황이 무척 당황스럽고 너무 힘들다"고 호소했다.

실제로 해당 여성의 신원이 공식적으로 공개된 것은 아니지만, 온라인상에서는 인물을 추측하거나 관련 SNS 계정을 거론하는 댓글이 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 확인되지 않은 신상 정보의 유포와 추측성 게시물로 인한 2차 피해 우려도 제기된다.

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앞서 지난 23일 양홍원의 지인이라고 밝힌 B씨는 양홍원이 여성 A씨와 모텔에 동행했다고 주장하며 사생활 관련 의혹을 제기했다.

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이에 양홍원의 소속사는 양홍원이 해당 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다는 취지로 해명했다.

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이후 양홍원과 여성 A씨는 B씨가 금전을 요구하며 폭로를 빌미로 협박했다고 주장하며, B씨를 공갈과 스토킹처벌법 위반, 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.

다만 당사자들의 주장이 엇갈리는 만큼 구체적인 경위와 사실관계는 수사 등을 통해 확인될 필요가 있다.

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한편 양홍원은 2024년 11월 딸을 얻었으며, 오랜 연인 관계였던 모델 원현주와 지난 18일 결혼식을 올렸다.