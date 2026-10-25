'75세' 윤미라, 명품숍급 '옷방 3개'에 술렁..동생에 명품백 준다더니 "내가 들 거야"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤미라가 75세 싱글 라이프와 명품숍을 방불케 하는 드레스룸을 공개한 가운데, 동생에게 명품 가방을 선물하겠다고 약속하고도 "내가 들 거야"라며 돌변해 웃음을 안겼다.

25일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 '70년대 원조 미녀 스타' 배우 윤미라의 화려한 싱글 라이프가 최초로 공개될 예정이다. 방송에 앞서 '미운 우리 새끼' 측은 '윤미라, 자신 열심히 보살펴 준 동생에 감동받아 명품 가방 선물♥'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 윤미라는 동생과 통화하며 평소 자신을 챙겨주는 동생에게 고마운 마음을 전했다. 동생이 정성껏 만들어 가져다준 멸치볶음을 집에서 자주 먹지 못해 결국 상하게 했다며 미안해하기도 했다.

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윤미라는 "네가 멸치볶음을 그렇게 맛있게 해 왔는데 내가 집에서 먹는 경우가 별로 없잖아"라며 "냉장고에 넣어놔도 변하더라. 지금 버리고 깨끗이 씻었다"고 말했다.

그러면서 윤미라는 "네가 반찬 갖다 준 통이 엄청 많다. 이따 내가 가지고 가면서 너 예쁜 백 하나 갖다 줄게"라며 명품 가방을 선물하겠다고 약속해 눈길을 끌었다.

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이어 "언니 아직 젊은 75살이다. 네가 항상 날 걱정해서 아침마다 전화하는데 전화 안 해도 돼. 나 건강하니까"라며 "나 120살까지 살 거니까. 걱정하지 마"라고 안심시켰다.

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이후 '서방은 없어도 옷방은 3개'나 된다는 윤미라의 드레스룸이 공개됐다. 명품 편집숍 못지않은 역대급 화려한 드레스룸에 스튜디오에서는 "드라마에서 본 옷들 같다", "안 입는 옷 좀 던져달라"며 부러움을 감추지 못했다.

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특히 명품 가방이 진열된 옷방을 보던 출연진들은 "청담동 편집샵같다"며 놀라워했다.

동생에게 줄 가방을 고르던 윤미라는 막상 마음에 드는 가방을 발견하자 고민에 빠졌다. 그는 "내 동생 백을 하나 줘야겠는데"라고 말하면서도 "이건 내가 들어야 돼", "이건 줄 수가 없어. 내가 들 거야"라며 가방을 선뜻 내놓지 못했다. 예쁜 색깔의 가방을 두고도 "색깔이 예뻐서 못 주겠다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com