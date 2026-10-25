지드래곤에 먼저 "만나자" DM 보낸 이효리, '한정판 향수' 선물 받았다.."고마워"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 지드래곤에게 특별한 향수 선물을 받은 가운데, 과거 그에게 직접 DM을 보냈다고 밝힌 발언까지 재조명되고 있다.

이효리는 지난 24일 자신의 SNS에 "thank you"라는 글과 함께 지드래곤의 계정을 태그했다.

이효리가 선물 받은 향수는 지드래곤이 운영하는 패션·아트 브랜드와 프랑스 럭셔리 퍼퓸 브랜드가 협업해 선보인 한정판 제품이다. 이효리가 직접 감사 인사를 전하면서 두 사람의 인연에도 관심이 쏠렸다.

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특히 이효리는 과거 지드래곤에게 먼저 연락을 시도했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

그는 앞서 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연해 "DM으로 연락해서 만나고 싶은 사람들을 만나고 있다"며 "지드래곤에게도 만나자고 DM을 보냈는데 아직은 만나지 못했다. 그래도 읽고 답장은 왔다. 다시 한번 시도해보려고 한다"고 말했다.

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당시 이효리는 지드래곤과 음악 작업을 함께하고 싶다는 바람도 드러냈다.

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이어 "나와 다르기도 하지만 톱스타로 살았던 부분이 비슷한 게 많았다"고 덧붙이며 지드래곤에게 공감했던 이유를 밝혔다.

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이효리가 지드래곤에게 향수 선물을 받은 사실이 알려지면서 두 사람의 인연이 실제 만남이나 음악 협업으로 이어질지에도 관심이 모인다.

한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼했다.

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지드래곤은 최근 월드투어와 해외 패션·브랜드 행사 등 글로벌 일정을 소화하며 활발한 활동을 이어가고 있다.