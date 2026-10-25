"항생제 부작용에 탈수까지.." '갑상선암 수술' 진태현, 결국 마라톤 기권

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 진태현이 급성 인후염에 따른 컨디션 난조로 경주마라톤을 기권한 뒤 아쉬운 심경과 함께 러너들을 향한 당부를 전했다.

진태현은 25일 자신의 SNS에 "지난주 경주마라톤 기권 사진"이라며 사진 한 장을 공개했다.

지난주 마라톤 대회에 출전했던 진태현은 몸 상태가 악화하면서 결국 기권을 선택했다. 그는 "하나도 안 아파 보이지만 목 부음과 코 증상, 항생제 부작용, 탈수 등 몸 상태가 정상이 아니었다"고 털어놨다.

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이어 "대회 4일 전 당한 인후염 하나가 전사의 마음에 스크래치를 냈다"며 "같이 출전한 런스테이 염 코치와 하프 코스로 조깅하면서 잘 마무리했다"고 설명했다.

4개월 동안 대회를 위해 준비해 온 만큼 아쉬움도 컸다. 진태현은 "4개월 동안 준비도 잘했고 열심히 훈련했지만 물거품이 됐다"고 속상한 마음을 드러냈다. 그러면서도 "다시 훈련을 시작했고, 휴식 없이 내년 동아마라톤을 준비 중"이라며 재도전 의지를 밝혔다.

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진태현은 자신의 경험을 바탕으로 다른 러너들에게 무리한 완주를 경계하라는 당부도 전했다.

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앞서 진태현은 지난 16일 급성 인후염으로 링거 치료를 받은 사실을 밝힌 바 있다. 그는 "이번 주 월요일 급성 인후염이 찾아와 강제 테이퍼링 기간을 거쳤다"며 대회 준비에 차질이 생겼다고 전해 안타까움을 자아냈다.

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한편 진태현은 2015년 배우 박시은과 결혼했다. 두 사람은 2019년 대학생 딸을 입양했으며, 2022년에는 출산을 앞두고 둘째 딸을 떠나보내는 아픔을 겪었다.

진태현은 지난해 6월 갑상선암 수술을 받기도 했다. 수술 전부터 꾸준히 러닝을 해온 그는 수술 후 회복에 집중했으며, 지난 4월부터 다시 달리기 훈련을 시작했다. 이후 각종 마라톤 대회에 참가하며 러닝에 대한 열정과 건강 관리 일상을 공유해 왔다.