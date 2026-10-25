조현아, 축의금 '기본 100만원' 내는 소신.."모바일 청첩장은 읽고 씹을 것"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 조현아가 오랜만에 연락해 모바일 청첩장만 보내는 지인들에게 솔직한 생각을 밝히며 축의금 기준까지 공개했다.

지난 23일 어반자카파 공식 유튜브 채널에는 조현아와 권순일, 박세미, 변호사 양나래가 결혼식과 축의금 문화를 주제로 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 조현아는 친구에게 10년 만에 연락을 받았는데, 반가운 안부 대신 모바일 청첩장 링크가 왔다는 사연에 불쾌감을 드러냈다. 그는 "나는 그냥 읽고 씹을 거다"라고 단호하게 말했다.

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이어 "나는 10년 만에 전화 와서 축가를 해달라고 하는 사람도 있었다"며 "그래서 '내가 그걸 왜 해줘?'라고 했다"고 털어놨다.

조현아는 모바일 청첩장에 대한 생각도 분명히 밝혔다. 그는 "내 입장에서는 정성이 없다고 느낀다"며 "모바일 청첩장을 받으면 일단 안 간다"고 말했다.

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특히 조현아는 자신의 결혼식 참석 기준에 대해 "나는 가면 기본으로 100만 원을 내기 때문에"라고 설명해 놀라움을 안겼다. 단순히 결혼식에 참석하는 것을 넘어 상당한 금액의 축의금을 내는 만큼, 초대하는 과정에서도 진정성과 정성을 중요하게 생각한다는 취지로 풀이된다.

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이를 들은 박세미는 "그러면 대우받을 사람이다"라며 고개를 끄덕였다.

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당시 결혼식을 앞두고 있던 박세미는 곧바로 상황극을 펼쳐 웃음을 자아냈다. 그는 누군가에게 전화를 거는 척하며 "청첩장 퀵으로 보내라. 나 지금 100만 원 벌 수 있다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.