[돌드컵] 젠지·디플러스 기아, LCK 내전 승리로 8강행 성큼…한화생명·T1도 반격 노린다

25일 미국 텍사스주 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 2026 롤드컵 스위스 스테이지 2라운드에서 LCK의 T1과 디플러스 기아가 '내전'을 펼치고 있다. 사진제공=라이엇 게임즈

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'내전'에서 승리한 젠지와 디플러스 기아가 8강 진출 가능성을 한껏 높였다.

25일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 앨런시에 위치한 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지(16강) 2라운드에서 LCK(한국)의 젠지와 디플러스는 각각 같은 LCK의 한화생명e스포츠와 T1을 물리치며 2승째를 거뒀다. 이로써 젠지와 디플러스는 26일 열리는 3라운드에서 승리한다면 녹아웃 스테이지(8강)에 가장 먼저 오르게 된다.

젠지는 LCS(북미)의 3번 시드인 라이온과, 디플러스는 LEC(유럽)의 역시 3번 시드인 모비스타 코이와 각각 만나 3전 2선승제의 대결을 펼친다. 라이온은 2라운드에서 LEC의 카르민 코프를, 모비스타는 1라운드에서 LPL(중국)의 강호 빌리빌리 게이밍을 각각 물리치며 저력을 보이고 있다. 다만 전반적인 전력 평가에선 젠지와 디플러스가 우위에 있다고 할 수 있다.

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두 팀에는 3연승의 의미가 남다르다. 스위스 스테이지를 전승으로 통과하면 조기 8강 진출은 물론, 이후 대진에서도 유리한 위치를 확보할 수 있다. 특히 서로 다른 브래킷에 배정돼 결승에 오르기 전까지 맞대결을 펼치지 않는다. 두 팀 모두 다음 경기에서 승리한다면 LCK 내전의 재현 가능성을 결승까지 미룰 수 있다.

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비록 1패씩을 당한 한화생명과 T1도 이미 1승씩을 거두고 있기에 8강 진출 가능성은 여전히 높다. T1은 비교적 약체로 평가받는 LCP(아시아태평양)의 CFO와 3라운드에서 만나고, 한화생명은 2라운드에서 LCP의 TSW를 꺾은 LPL의 전통 강호 IG를 만나 2승 획득에 도전한다. 한화생명은 1라운드에서 같은 LPL의 TES에 완승을 거둔 바 있기에, IG전에서도 승리한다면 8강 진출 경쟁에서 다시 주도권을 잡을 수 있다.

LCK와 함께 우승 후보군으로 꼽히는 LPL은 2라운드에서 반격에 성공했다. 1라운드에서 네 팀이 모두 패하며 위기에 몰렸지만, TES와 IG, 빌리빌리가 승리를 거두면서 한숨을 돌렸다. 반면 LPL 1번 시드인 AL은 탈락 위기에 놓였다. 1라운드에서 카르민 코프에 예상 밖의 패배를 당한 데 이어 2라운드에서는 TES와의 내전에서도 무릎을 꿇었다. 2패째를 기록한 AL은 27일 LCS의 팀 리퀴드를 상대로 벼랑 끝 승부를 펼친다.

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같은 전적의 팀끼리 맞붙는 스위스 스테이지에선 3승째를 거두면 8강행이고, 3패를 당하면 탈락하게 된다. 11월 1일 스위스 스테이지를 마친 후 조 주첨이 바로 이뤄지고, 11월 4일부터 우승을 향한 본격 행보인 녹아웃 스테이지가 시작된다. 4강전까지는 같은 장소에서 열리며, 역대 16번째 롤드컵 정상을 가리는 결승전은 뉴욕 브루클린의 바클레이스 센터에서 11월 15일 펼쳐진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com