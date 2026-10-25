[공식] 변요한x노재원 '타짜4', 청불 핸디캡 깼다…올해 韓영화 흥행 TOP7 등극

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 2026년 한국 영화 흥행 TOP 7에 등극했다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 25일 오전 누적관객수 198만 8714명을 모으며 올해 한국 영화 흥행 TOP 7에 진입했다. 지난 9월 23일 개봉해 약 한 달 동안 탄탄한 입소문 흥행 레이스를 펼친 '타짜: 벨제붑의 노래'는 개봉 5주차에도 관객들의 뜨거운 성원에 힘입어 영화를 찾는 발길이 이어지고 있다.

무엇보다 '타짜: 벨제붑의 노래'는 2026년 개봉한 청소년 관람불가 등급 영화 흥행 1위이자, 2026년 개봉 한국 영화 TOP 10에 유일하게 진입한 청소년 관람불가 등급 영화로서 청불 핸디캡을 깨고 입소문에 승부수를 걸었다. 개봉 이후에도 CGV 골든에그지수 93%를 유지하며 관객 만족도를 입증하고 있는 '타짜: 벨제붑의 노래'는 흥행 TOP 7 진입 소식과 함께 남은 주말 2030 세대 관객의 유입이 더욱 활발해질 것으로 보인다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com