양홍원 모텔女, 딸 영상에 ‘좋아요’..온라인서 갑론을박

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 양홍원과 모텔에 함께 갔던 여성으로 추정되는 SNS 계정이 양홍원의 딸이 등장하는 영상에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지면서 관심이 쏠리고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 양홍원 가족을 응원하는 팬 계정이 올린 게시물의 캡처 사진이 공유됐다. 해당 영상은 지난 8월 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에 공개된 딸 루아 양의 모습을 약 19초 분량으로 편집한 콘텐츠다.

누리꾼들의 시선을 끈 것은 영상의 '좋아요' 목록에 논란 속 여성 A씨의 계정으로 추정되는 계정이 포함됐다는 점이다. 다만 해당 계정은 현재 비활성화된 것으로 알려졌다.

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이를 본 누리꾼들은 다양한 반응을 보였다. 일부는 "어린 딸이 제일 불쌍하다", "좋아요 누른 것 못 봤으면"라며 안타까움을 드러냈다. 반면 "좋아요 누를 수도 있지" 등의 의견도 나왔다.

앞서 A씨는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 불륜 의혹은 부인했다.

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A씨는 폭로자 B씨가 자신이 알고 있는 사실과 다른 내용을 주장하고 있다며, 금전을 요구받았으나 이에 응하지 않자 폭로가 이뤄졌다고 주장했다. 이어 관련 사안으로 B씨를 형사 고소했다고 밝혔다.

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당시 모텔에 간 경위에 대해서는 B씨의 요구에 따라 양홍원과 함께 이동했다고 설명했다. A씨는 "정말 아무 일 없이 그분은 침대에서, 저는 바닥에서 잠을 잤다"고 해명하며 자신 역시 금전적 목적의 계획에 이용됐다고 주장했다.

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이번 논란은 지난 23일 B씨가 양홍원이 결혼식을 올리기 약 3~4주 전 다른 여성과 모텔에 방문했다고 주장하면서 불거졌다.

이에 소속사 AP알케미는 양홍원과 A씨가 모텔에 함께 간 사실은 인정했지만, 두 사람 사이에 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.

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한편 양홍원은 2024년 11월 딸을 얻었으며, 오랜 연인 관계였던 모델 원현주와 지난 18일 결혼식을 올렸다.

tokkig@sportschosun.com