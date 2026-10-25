"힘 받으러" 최준희, 故최진실 묘소 찾아 건넨 소주 한 병

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 엄마의 묘소를 찾아 애틋한 마음을 전했다.

최준희는 25일 엄마 故 최진실의 묘소를 방문한 모습이 담긴 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 故 최진실의 묘비 앞에는 영정 사진들과 함께 최준희가 직접 챙겨온 것으로 보이는 소주 한 병, 캔커피, 식혜 등의 음료가 가지런히 놓여 있어 눈길을 끈다.

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최준희는 사진과 함께 "엄마한테 힘 받으러 으랏차차", "좋아하던 거 사들고(?) ㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 문구를 덧붙이며 엄마를 향한 따뜻하고 애정 어린 마음을 드러냈다.

이어 맑게 갠 파란 하늘 아래 자리한 故 최진실과 삼촌 故 최진영의 묘소 전경을 함께 올리며 "날씨 진짜 좋다!"라는 글로 평온해진 근황을 전하기도 했다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 어린 시절부터 대중의 관심을 받아왔다. 현재 모델 겸 인플루언서로 활동 중이며 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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jyn2011@sportschosun.com