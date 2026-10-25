“지적장애인 아냐..목발 파손은 자극적” 카광, 여성 학대·감금 의혹 해명

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[스포츠조선 박아람 기자] 구독자 약 47만 명을 보유한 유튜버 카광이 태국 여행 생방송 중 여성 출연자를 학대하고 금전적으로 착취했다는 의혹에 대해 직접 해명했다.

카광은 25일 유튜브 채널 '카광'을 통해 해명 영상을 공개했다.

영상에서 그는 피해를 주장한 여성 A씨에게 지적장애가 없으며, 방송 출연과 관련한 내용을 사전에 설명하고 계약서도 작성했다고 주장했다.

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그는 "현재 제가 지적장애인을 학대 했다는 의심으로 논란이 되고 있다. 이는 사실이 아니다. A씨는 지적장애 및 다리 둘 다 장애 등급에 해당되지 않다"며 "A씨는 알코올 중독자일 뿐이다"라고 말했다.

또 A씨에게 음지 방송에 대해 충분히 설명했고 방송 동의를 받았다고 덧붙였다.

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카광은 "A씨가 방송을 탈주하지 않았을 때 하루 약 50만원에서 100만 원의 일급을 가져간다. 계약서도 다 작성했다"고 했다.

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그러면서 A씨가 직접 관련 내용을 부정했다는 취지의 메시지도 공개했다.

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또한 태국 방송의 다른 장면을 제시하며 A씨가 다른 출연진에게 폭력을 행사하는 듯한 모습도 공개했다. 다만 카광은 방송 과정에서 더욱 세심하게 대처했어야 했다며, 목발을 부러뜨리는 등의 장면은 자극적이었다고 인정했다.

그는 이번 논란이 장애 여성 학대와는 무관하다는 입장을 밝히면서도, 자극적인 방송으로 오해를 불러일으키고 물의를 빚은 데 대해 사과했다. 이어 앞으로 방송 방향을 개선하겠다고 덧붙였다.

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앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '다리 수술, 지적장애 의심 취약여성을 학대·착취한 유튜버 카광을 고발합니다'라는 제목의 게시물과 방송 영상 일부가 확산했다.

자신을 A씨를 돕는 변호사라고 소개한 B씨는 카광과 일부 방송 관계자들이 수개월 동안 방송을 명목으로 A씨에게 모욕과 가혹행위를 했다고 주장했다. A씨는 인공고관절 수술 후 회복 중이었으며, 태국 방송에서 목발이 파손되고 식사 제한과 수면 방해, 강제 음주 등을 겪었다는 것이 A씨의 설명이다.

B씨는 A씨가 귀가 의사를 밝혔음에도 현장을 떠나지 못하게 했으며, 방송 출연과 후원금 명목으로 각각 1000만원 이상을 받아 갔다고도 주장했다.

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아울러 B씨는 지난 21일 A씨의 요청을 받고 주태국 한국대사관에 긴급 보호를 요청했으며, 다음 날 A씨가 분리 보호됐다고 설명했다. 귀국 후에는 관련자들을 학대·강요·감금·폭행상해 등의 혐의로 고소하겠다는 입장도 밝혔다.

다만 대사관의 구체적인 조치와 실제 고소 접수 여부는 별도로 확인되지 않았다. A씨의 지적장애 여부 역시 공식적인 진단이 확인되지 않은 상태다.

tokkig@sportschosun.com